Легализация дистанционной торговли спиртным позволила бы небольшим отечественным предприятиям выйти на общероссийский рынок, считает руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга Максим Черниговский. В комментарии для NewsInfo эксперт прокомментировал затянувшуюся паузу в принятии соответствующего законопроекта и оценил потенциальное влияние инициативы на отрасль.

Ранее сообщалось, что Совет Государственной думы принял решение перенести рассмотрение во втором чтении законопроекта об экспериментальной онлайн-продаже вина на неопределенный срок. Эту информацию подтвердила глава Комитета ГД Нина Останина, отметившая необходимость серьезной доработки документа.

До этого в СМИ появлялись данные о том, что против легализации выступает ряд ведомств. В частности, риски алкоголизации населения остаются ключевым аргументом профильных министерств.

По словам Черниговского, дискуссия о легализации интернет-продаж алкоголя ведется более десяти лет, однако консолидированного решения до сих пор нет. Основным препятствием остается позиция ряда министерств, включая Минздрав. При этом эксперт указывает на опыт пятидесяти стран, где свободный оборот легальной продукции в сети не привел к резкому росту потребления или увеличению доли контрафакта.

"Основной объем легальной, подчеркну, легальной алкогольной продукции в нашей стране реализуется через крупные федеральные сети розничные. Там больше семидесяти процентов всего объема реализуется", — пояснил Черниговский.

Специалист подчеркнул, что малые винодельни южных регионов физически не могут попасть на полки крупных ритейлеров из-за жестких требований к объемам и логистике. В результате их дистрибуция носит локальный характер.

"Онлайн даст возможность небольшим винодельням существенно расширить географию поставок. Это повысит конкуренцию. А любая конкуренция — это позитив с точки зрения снижения розничных цен. Это сильно поддержит наших виноделов", — отметил эксперт.

Стоит отметить, что на фоне логистических сложностей ассортимент алкоголя в традиционных торговых точках может претерпеть изменения. Онлайн-каналы могли бы стать спасением для фермерских хозяйств, обеспечив им прямой доступ к потребителю по всей стране.

Черниговский уверен, что легализация поможет оздоровить структуру потребления. Сейчас около восьмидесяти процентов рынка в пересчете на чистый спирт занимают водка и пиво. Развитие онлайн-продаж качественных вин способно сместить акценты. К слову, современные потребители, особенно зумеры, демонстрируют иные подходы к формированию праздничного стола, зачастую отдавая предпочтение более легким напиткам.

Важным аспектом остается борьба с "серым" рынком. Эксперт указал на то, что нелегальные площадки уже активно работают в интернете, предлагая опасную продукцию в любое время суток. Легальные же игроки лишены возможности конкурировать в этом поле. Для обеспечения безопасности власти также рассматривают меры, устанавливающие ответственность для курьеров за передачу спиртного несовершеннолетним или работу без соответствующих документов.

"Далеко не все знают граждане о том, что онлайн-продажа любой, подчеркиваю, алкогольной продукции в России запрещена. Мы проводили опросы и достаточно значительная часть людей искренне считала, что они через онлайн покупают легальный алкоголь", — рассказал Черниговский.

Специалист признал наличие рисков, связанных с усложнением контроля при онлайн-торговле алкоголем. Однако, по его мнению, в цифровой среде отслеживать транзакции проще, чем в ста тысячах офлайн-магазинов.

Пока же Россия продолжает оставаться крупным игроком на мировом рынке, в частности, сохраняя высокие позиции по импорту вина, легализация собственных онлайн-продаж могла бы стать весомым стимулом для импортозамещения.

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