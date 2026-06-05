Алкоголь в один клик: эксперты назвали опасности перемещения рынка спиртного в интернет

Онлайн-торговля спиртным создаст массу неразрешимых проблем, начиная от невозможности качественной верификации возраста покупателей и заканчивая ростом нелегального оборота. Об этом заявил нарколог, главный врач клиники "МедПлюс" Василий Шуров в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что в России вновь обсуждают возможность легализации дистанционных продаж алкогольной продукции. Соответствующее предложение, касающееся проведения эксперимента с российскими винами через интернет-площадки, было направлено вице-премьером Дмитрием Патрушевым президенту страны. Однако экспертное сообщество выражает серьезные опасения относительно безопасности подобной инициативы для здоровья населения.

"Это ящик Пандоры. Большие проблемы с тем, чтобы верифицировать покупателей. Плюс таргетированная онлайн-реклама у зависимых вызовет всплеск потребления. До свидания нацпроект по снижению употребления алкоголя", — отметил Шуров.

Ранее сообщалось о том, что производители алкоголя и ряд рыночных экспертов выступают за внедрение онлайн-каналов сбыта. Сторонники идеи аргументируют это необходимостью поддержки небольших хозяйств, которые могли бы расширить географию поставок и сократить расходы на цепочках посредников, что, по их расчетам, должно повлиять на динамику розничных продаж алкоголя. При этом в отрасли уже фиксировались периоды, когда объем выпущенной продукции в РФ снизился на фоне регуляторных изменений.

Эксперты предупреждают, что в текущих условиях рынок столкнется с критическим ростом контрафакта. Даже с учетом того, что цены на вино остаются относительно стабильными, внедрение онлайн-продаж потребует колоссальных усилий по контролю качества. На фоне дискуссий о регулировании цифровых площадок власти также готовят законопроекты, направленные на то, чтобы ужесточить мониторинг маркировки товаров.

"Рынок контрафакта с удовольствием воспользуется. И так у нас каждый месяц закрывают сотни этих онлайн-лавочек. Теперь будет еще сложнее. Конечно же, несовершеннолетние будут очень активно пользоваться этими возможностями", — подчеркнул нарколог.

Шуров также обратил внимание на риски прямого лоббизма в отрасли. Как показывает опыт с вейпами, запретительные меры нередко наталкиваются на длительное сопротивление, несмотря на прямые заявления высшего руководства страны о вреде продукции для здоровья. Сейчас государство проводит политику, при которой устанавливаются новые ценовые минимумы на крепкий алкоголь, что является одной из мер демографического контроля.

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