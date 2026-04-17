Знакомство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:53

Мошенники в приложениях для знакомств: насторожиться нужно после этих фраз собеседника

Мошенников в онлайн-знакомствах можно вычислить по затягиванию общения, пояснил психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский. О том, как не стать жертвой обмана в интернете, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что каждый третий россиянин платит за виртуальные подарки и премиум-функции для онлайн-знакомств.

Зберовский отметил, что одна из главных ошибок при онлайн-знакомствах — затягивание переписки без перехода к реальному знакомству. По его словам, важно как можно раньше переводить общение в офлайн и проверять информацию о человеке через социальные сети.

"Мошенники чаще всего стараются сначала привязать человека бесконечными переписками, эмоциональными качелями. Желательно стараться сразу переписку превращать в живое знакомство, звать человека на личную встречу. У мошенников, как правило, нет социальных сетей, они шифруются, без фамилий, без имен", — отметил Зберовский.

Он подчеркнул, что прозрачность — ключевой фактор безопасности: понятная работа, образование и открытые соцсети значительно снижают риск столкнуться с обманом. В противном случае стоит насторожиться, особенно если человек избегает конкретики.

"Когда люди неделями и месяцами переписываются, рассказывают о своей неземной любви, потом попросят денег, рассказывают, что бизнес накрылся, либо зовут замуж, чтобы девушка приехала, квартиру продала, чтобы купить новую, это, конечно, мошеннические схемы. Нужна информация, всегда нужна информация", — подчеркнул психолог.

Зберовский добавил, что опасность представляют сценарии с быстрым развитием отношений и просьбами о деньгах. Он объяснил, что мошенники могут неделями выстраивать эмоциональную связь, а затем использовать ее для манипуляций.

При этом специалист предупредил, что универсальных "триггерных слов" для распознавания обмана не существует, так как злоумышленники постоянно адаптируются и совершенствуют свои схемы.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

