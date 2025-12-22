Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Карта "Мир"
Карта "Мир"
© 123RF by melenansk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:47

Онлайн — можно, офлайн — под вопросом: где у просроченной карты проходит граница

НСПК сохранила работу карт Мир с истёкшим сроком действия — Дмитрий Дубынин

Истёкший срок действия банковской карты больше не означает автоматического прекращения её работы — по крайней мере, для держателей карт "Мир". Национальная система платёжных карт сохраняет этот режим как удобное и технологически выверенное решение, которое уже доказало свою эффективность. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Почему карты продолжают работать после окончания срока

Генеральный директор НСПК и председатель Совета участников и пользователей платёжного рынка Дмитрий Дубынин напомнил, что возможность использовать карты "Мир" с истёкшим сроком действия появилась во время пандемии. Тогда многие граждане не могли своевременно посетить банковские отделения для замены пластика, и система была вынужденно адаптирована под новые условия.

Эта мера позволила сохранить непрерывность расчётов и снизить нагрузку на банковскую инфраструктуру. По словам Дубынина, решение оказалось оправданным и продолжает применяться до сих пор, уже как элемент стабильной платёжной среды.

Технологические возможности и удобство для граждан

Современные технологические решения позволяют НСПК и банкам обеспечивать безопасную работу карт "Мир" даже после формального окончания срока их действия. Речь идёт о сервисных и программных обновлениях, которые не требуют немедленной физической замены карты.

Дмитрий Дубынин подчёркивает, что такой подход прежде всего ориентирован на удобство пользователей. Он также снижает давление на банковскую систему, позволяя избежать резких пиков нагрузки, связанных с массовой заменой карт.

Важное исключение: офлайн-операции

При этом НСПК обозначила и чёткие ограничения. Обслуживание карт с истёкшим сроком действия в отложенных и офлайн-режимах начнёт постепенно прекращаться с 2030 года. Речь идёт об операциях, которые выполняются без онлайн-соединения с банком — например, оплате проезда в общественном транспорте или покупках на борту самолёта.

В таких случаях невозможно мгновенно проверить транзакцию, поэтому использование просроченных карт будет ограничено. Этот процесс будет происходить поэтапно.

График отказа от отложенных транзакций

По словам представителя НСПК, уже к 2028 году доля операций в отложенном и офлайн-режимах должна сократиться до 2,5%. После этого показатель продолжит снижаться вплоть до полного отказа от таких операций.

Параллельно будет происходить естественное обновление карт. Замена пластика рассматривается как неизбежный процесс, связанный с физическим износом и обновлением платёжных инструментов. Полный переход на новые карты ориентировочно планируется к 2030 году и, как подчёркивается, должен пройти без резких изменений и неудобств для пользователей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прокуратура начала проверку после пожара на памятнике архитектуры – DEITA.RU сегодня в 4:16
Когда горит прошлое: пожар в объекте культурного наследия поставил вопросы без ответов

Прокуратура подключилась к расследованию пожара в памятнике архитектуры на улице Пограничной во Владивостоке. Возгорание охватило около 600 кв. метров.

Читать полностью » Суд обязал перевозчика выплатить компенсацию за травму пассажирки – прокуратура сегодня в 4:16
Резкий тормоз — тяжёлый перелом: чем обернулся маршрутный рейс для 70-летней женщины

Пенсионерка из Комсомольска-на-Амуре, получившая перелом бедра из-за резкого торможения автобуса, добилась выплаты 570 тысяч рублей по мировому соглашению.

Читать полностью » Минтруд подготовил порядок декретных выплат для самозанятых – ведомство сегодня в 3:19
От запрета магии до станции на полюсе холода: ночь, когда новости разошлись по краям мира

Запрет рекламы эзотерики, авария со школьным автобусом, гибель животных в приюте и первый поход к станции Восток — главные события прошедшей ночи.

Читать полностью » В Елизовском районе возбудили дело о махинациях с муниципальной землёй – СК РФ сегодня в 3:19
Муниципальная земля как исчезающий ресурс: в Елизовском районе вскрывается новая линия коррупционной схемы

В Елизовском районе возбуждено новое уголовное дело о махинациях с муниципальной землёй — следствие считает его частью крупной коррупционной схемы.

Читать полностью » Новый круизный маршрут свяжет Владивосток, Сахалин и Камчатку – PrimaMedia сегодня в 3:19
Когда океан становится дорогой: Дальний Восток открывают для массовых морских путешествий

На Дальнем Востоке запускают новую круизную линию: маршруты свяжут Владивосток, Сахалин, Курилы и Камчатку и привлекут десятки тысяч туристов.

Читать полностью » В Приморье 22 декабря установилась сухая морозная погода – Примпогода сегодня в 3:01
Тихий декабрьский сценарий: погода в Приморье пошла по ровной линии

В Приморье 22 декабря установилась морозная и сухая погода: без осадков, с умеренным ветром и температурами до -21°С утром в отдельных районах.

Читать полностью » Во Владивостоке эвакуировали 10 человек из-за пожара в админздании – МЧС вчера в 8:42
Обычный день во Владивостоке прервал сигнал тревоги: людей срочно выводили из здания

Во Владивостоке загорелось административное здание на улице Пограничной. Пожарные эвакуировали 10 человек и продолжают тушение.

Читать полностью » Приморье нашло новые рынки для рыбопродукции: Камерун, Сингапур и Молдова – PrimaMedia 20.12.2025 в 8:17
Как Приморье осваивает новые рынки и теряет старые: разбираемся в трендах внешней торговли 2025 года

В 2025 году Приморье отметило рост экспорта мясной продукции и зерна, а также появление новых стран-импортеров рыбопродукции. Однако наблюдается снижение поставок древесины и пиломатериалов.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Уганда рассматривает отмену виз для российских туристов — Джон Мугерва
Культура и шоу-бизнес
В файлах Эпштейна нашли фотографии Умара Джабраилова — База
Авто и мото
JAC выведет в России внедорожник JS9 в III квартале 2026 года — Российская газета
Общество
Минобрнауки сократит 45 тыс. платных мест в вузах России — ТАСС
Питомцы
Зимой животные объединяются для снижения потерь тепла — The Conversation
Красота и здоровье
Помада подчёркивает морщины из-за особенностей кожи и способа нанесения — визажисты
Дом
House Digest предложило использовать розмариновые венки для упаковки подарков
Общество
Роспотребнадзор проверяет содержание метанола в стеклоомывающих жидкостях — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet