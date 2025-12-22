Онлайн — можно, офлайн — под вопросом: где у просроченной карты проходит граница

Истёкший срок действия банковской карты больше не означает автоматического прекращения её работы — по крайней мере, для держателей карт "Мир". Национальная система платёжных карт сохраняет этот режим как удобное и технологически выверенное решение, которое уже доказало свою эффективность. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Почему карты продолжают работать после окончания срока

Генеральный директор НСПК и председатель Совета участников и пользователей платёжного рынка Дмитрий Дубынин напомнил, что возможность использовать карты "Мир" с истёкшим сроком действия появилась во время пандемии. Тогда многие граждане не могли своевременно посетить банковские отделения для замены пластика, и система была вынужденно адаптирована под новые условия.

Эта мера позволила сохранить непрерывность расчётов и снизить нагрузку на банковскую инфраструктуру. По словам Дубынина, решение оказалось оправданным и продолжает применяться до сих пор, уже как элемент стабильной платёжной среды.

Технологические возможности и удобство для граждан

Современные технологические решения позволяют НСПК и банкам обеспечивать безопасную работу карт "Мир" даже после формального окончания срока их действия. Речь идёт о сервисных и программных обновлениях, которые не требуют немедленной физической замены карты.

Дмитрий Дубынин подчёркивает, что такой подход прежде всего ориентирован на удобство пользователей. Он также снижает давление на банковскую систему, позволяя избежать резких пиков нагрузки, связанных с массовой заменой карт.

Важное исключение: офлайн-операции

При этом НСПК обозначила и чёткие ограничения. Обслуживание карт с истёкшим сроком действия в отложенных и офлайн-режимах начнёт постепенно прекращаться с 2030 года. Речь идёт об операциях, которые выполняются без онлайн-соединения с банком — например, оплате проезда в общественном транспорте или покупках на борту самолёта.

В таких случаях невозможно мгновенно проверить транзакцию, поэтому использование просроченных карт будет ограничено. Этот процесс будет происходить поэтапно.

График отказа от отложенных транзакций

По словам представителя НСПК, уже к 2028 году доля операций в отложенном и офлайн-режимах должна сократиться до 2,5%. После этого показатель продолжит снижаться вплоть до полного отказа от таких операций.

Параллельно будет происходить естественное обновление карт. Замена пластика рассматривается как неизбежный процесс, связанный с физическим износом и обновлением платёжных инструментов. Полный переход на новые карты ориентировочно планируется к 2030 году и, как подчёркивается, должен пройти без резких изменений и неудобств для пользователей.