Наследственность пугает, но не решает: где заканчивается миф о семейном раке

Предупредить развитие онкологических заболеваний заранее невозможно, за редкими исключениями, связанными с выявляемыми генетическими изменениями, пояснил главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко", кандидат медицинских наук Андрей Пылев. О связи наследственности и рисков развития рака он рассказал в комментарии NewsInfo.

Пылев отметил, что универсальных профилактических мер, которые могли бы гарантированно предотвратить развитие онкологических заболеваний, не существует. По его словам, даже наличие случаев рака в семье далеко не всегда означает автоматически повышенные риски для конкретного человека.

"Предупредить, то есть принять таблетку, из-за которой рак не разовьется, нельзя. Более того, наследственность далеко не всегда ассоциирована с повышением риска развития тех или иных заболеваний, потому что сейчас сложно найти человека, у которого в роду не было онкологических больных. Есть определенные заболевания, где существуют причинно-следственные связи, где есть определенные изменения, которые мы можем выявить, которые увеличивают риски", — пояснил онколог.

Эксперт уточнил, что наиболее показательные случаи касаются наследственно ассоциированных форм рака, когда риски действительно могут быть крайне высокими и это подтверждается обследованиями. В таких ситуациях подход к профилактике принципиально отличается.

"Наиболее яркий пример наследственно ассоциированный рак молочной железы, когда при выявлении определенных изменений мы понимаем, что риски возникновения онкологического заболевания чрезвычайно высоки. И если эти изменения выявляются, то в случае с таким пациентом как минимум обсуждается профилактическая операция. То есть операция в той ситуации, когда рака еще нет", — отметил специалист.

В остальных случаях, добавил Пылев, речь может идти только о более частом и внимательном контроле состояния здоровья, чтобы выявить заболевание на ранней стадии, а не о превентивном лечении как таковом.