Из-за долгого воздействия ультрафиолетовой лампы ногтевая пластина может получить ожог. Кроме того, есть опасность получить грибную флору и даже онкологию. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Наталья Яковлева.

На вопрос, представляют ли какую-нибудь опасность для здоровья гель-лаки, эксперт заявила, что это синтетическое покрытие для ногтей может немного всасываться в кровоток. Однако Наталья Яковлева не назвала это страшной угрозой для человека.

"Гель-лаки — это химические соединения, приобретающие затвердевающую форму. Это акриловые лаки, гель-лаки и так далее. Конечно, они немножечко могут всасываться в кровоток, но это на самом деле всё незначительно", — успокоила Наталья Яковлева.

Эксперт также рассказала про опасность ультрафиолетовых ламп, которые используются при создании маникюра. По её словам, во время процедуры можно получить ожог, который приведёт к ещё более плохим последствиям, например, к грибковой флоре.

"Ко мне на приём часто обращаются с ожогом ногтевой пластины, когда после нанесении этих гель-лаков под ультрафиолетовыми лампами клиентам агрессивно сушат ногти. Бывает, иногда лампа не соответствует нормативам. Пока клиентка сообразит, что произошло что-то непонятное, уже может случиться ожог. После ожога она вытащила руки из лампы, остудилась, и ей нанесли химические вещества, которые тут же проникли в организм. После химического и физического ожога туда может внедриться грибковая и бактериальная флоры", — объяснила врач-дерматолог.

Кроме того, проблемы с ногтями могут начаться и из-за того, что девушка долгое время носит гель-лак. Проблема в том, что ногтевая пластина совершенно не получает воздух.

"Когда гель-лаки носят месяцами, годами ногтевая пластина просто не дышит и не имеет нормального своего функционирования, метаболизма. У неё и температура изменена, и иначе происходит на неё механическое воздействие. К тому же на нашу ногтевую пластину накладывается большой вес. Эти волокна, которые находятся под ногтевой пластиной, волокна эластина, коллагена, под этой хронической, механической травмой, и химической, и весовой, и этими ожогами истощают ресурсы подногтевого матрикса, этих клеточек, которые рождают новую ногтевую пластинку. У девушек появляются борозды, разрушения собственных ногтей", — сообщила косметолог.

Наталья Яковлева заявила, что гель-лак может быть качественным и не оказывать существенного влияния на организм. Она также посоветовала не заказывать покрытие для ногтей на непонятных сайтах. Лучше приходить в лицензированные салоны, закупающие косметические средства, которые соответствуют стандартам здоровья, красоты, имеют должные разрешительные документы. Эксперт также уверила, что гель-лаки можно носить до 6 месяцев. Она также добавила, что после его снятия необходимо дать некоторое время, чтобы ногти отдохнули.

"3-6 месяцев можно носить спокойно. Наши эпидермисы и подногтевые структуры восстанавливаются в среднем 30 дней. После того как ты поносил гель-лак, необходимо дать ногтям 1-2 месяца перерыва. В этот момент можно дополнительно пользоваться какими-то косметическими наружными уходами, которые восстанавливают ногтевую пластину. После перерыва можно снова делать гель-лак", — порекомендовала Наталья Яковлева.

Однако косметолог заявила, что всё-таки гель-лак — это агрессивная процедура, которая не предусмотрена природой. Даже с тем фактом, что по документам она безопасная, это всё равно токсичная процедура, если её использовать не от случая к случаю, а на каждый день 12 месяцев в году. Всё-таки ногтевая пластина негативно ответит на это, сообщила она. Наталья Яковлева также добавила, что хоть гель-лаки появились в нашей жизни недавно, уже доказано, что покрытие может как-то навредить здоровью.

"Гель-лаки — это ещё молодое направление, и мы пока не видим точно, как оно отражается на здоровье человека. Однако хроническая травматизация кожи уже давно доказана. Гель-лаки могут вызывать и онкогенные состояния, и хронический ожог кожи, неважно, солнечный или термический. Также может способствовать возникновению и онкосостояний различных", — рассказала косметолог.

Фото: Unsplash / Kris Atomic (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)