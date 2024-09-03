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Луковые оладьи: получаются очень румяными и аппетитными
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  • Опубликована сегодня в 7:08

Луковые оладьи: невероятно вкусные, и не скажешь, что в них есть лук

Луковые оладьи: получаются очень румяными и аппетитными

Луковые оладьи — простое и быстрое блюдо, которое придётся по вкусу любителям лука и не только!

Ингредиенты:

  • репчатый лук — 1-2 штуки (150-180 грамм);
  • куриное яйцо — 1 штука;
  • мука — 1 столовая ложка;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — 1 щепотка;
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • сметана (по желанию) — по вкусу.

Приготовление

  1. Подготовьте продукты.
  2. В миску разбейте яйцо.
  3. Очистите и мелко нарежьте лук (можно измельчить его в блендере).
  4. Перемешайте лук с яйцом.
  5. Добавьте муку, посолите и поперчите.
  6. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом.
  7. Выкладывайте тесто на сковороду ложкой.
  8. Жарьте луковые оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки, примерно 5-7 минут.
  9. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Подавайте луковые оладьи со сметаной, майонезом или любым белым соусом.

Фото: commons.wikimedia.org/ Neha Sonal (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International)

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