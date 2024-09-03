Луковые оладьи: невероятно вкусные, и не скажешь, что в них есть лук

Луковые оладьи: получаются очень румяными и аппетитными

Подавайте луковые оладьи со сметаной, майонезом или любым белым соусом.

Луковые оладьи — простое и быстрое блюдо, которое придётся по вкусу любителям лука и не только!

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