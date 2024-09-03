Луковые оладьи: невероятно вкусные, и не скажешь, что в них есть лук

Луковые оладьи — простое и быстрое блюдо, которое придётся по вкусу любителям лука и не только!
Ингредиенты:
- репчатый лук — 1-2 штуки (150-180 грамм);
- куриное яйцо — 1 штука;
- мука — 1 столовая ложка;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — 1 щепотка;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- сметана (по желанию) — по вкусу.
Приготовление
- Подготовьте продукты.
- В миску разбейте яйцо.
- Очистите и мелко нарежьте лук (можно измельчить его в блендере).
- Перемешайте лук с яйцом.
- Добавьте муку, посолите и поперчите.
- Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Выкладывайте тесто на сковороду ложкой.
- Жарьте луковые оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки, примерно 5-7 минут.
- Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Подавайте луковые оладьи со сметаной, майонезом или любым белым соусом.
Фото: commons.wikimedia.org/ Neha Sonal (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International)
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