Лук порей
Лук порей
© commons.wikimedia.org by Jean-noël Lafargue is licensed under FAL
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:19

Почему календарь обманывает огородников: лук портится из-за неправильной уборки

Когда убирать лук: агрономы назвали признаки зрелости урожая

Недозрелые луковицы быстро портятся, а передержанные начинают прорастать ещё в хранилище. Поэтому огороднику важно не ориентироваться только на дату в календаре, а вовремя уловить тот самый момент, когда культура действительно готова к уборке.

Почему нельзя ориентироваться только на сроки

Одни собирают урожай в августе, другие — в начале сентября. И те, и другие могут быть правы.
На сроки влияют:

  • сорт (у каждого свой период активного роста);
  • погодные условия (прохладное дождливое лето задерживает созревание);
  • дата посадки.

Поэтому универсального календаря уборки просто не существует.

Признаки, что лук созрел

Опытные дачники рекомендуют оценивать сразу несколько признаков:

1. Полегание и пожелтение перьев
Стебли становятся вялыми, ложатся на землю, теряют насыщенный зелёный цвет.

2. Истончение шейки
У созревшей луковицы шейка заметно утончается — это легко заметить на ощупь.

3. Сухие чешуйки
Главный индикатор зрелости — именно они. Чешуйки становятся полностью сухими, приобретают золотистый или коричневый оттенок, легко отделяются и плотно прилегают к головке.

Итог

При сборе ориентируйтесь на комплекс признаков, а не на один из них.
Лук, который выкапывается в оптимальный момент, дольше сохраняет вкус, не теряет питательных свойств и отлично хранится всю зиму.

