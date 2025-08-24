Почему календарь обманывает огородников: лук портится из-за неправильной уборки

Недозрелые луковицы быстро портятся, а передержанные начинают прорастать ещё в хранилище. Поэтому огороднику важно не ориентироваться только на дату в календаре, а вовремя уловить тот самый момент, когда культура действительно готова к уборке.

Почему нельзя ориентироваться только на сроки

Одни собирают урожай в августе, другие — в начале сентября. И те, и другие могут быть правы.

На сроки влияют:

сорт (у каждого свой период активного роста);

погодные условия (прохладное дождливое лето задерживает созревание);

дата посадки.

Поэтому универсального календаря уборки просто не существует.

Признаки, что лук созрел

Опытные дачники рекомендуют оценивать сразу несколько признаков:

1. Полегание и пожелтение перьев

Стебли становятся вялыми, ложатся на землю, теряют насыщенный зелёный цвет.

2. Истончение шейки

У созревшей луковицы шейка заметно утончается — это легко заметить на ощупь.

3. Сухие чешуйки

Главный индикатор зрелости — именно они. Чешуйки становятся полностью сухими, приобретают золотистый или коричневый оттенок, легко отделяются и плотно прилегают к головке.

Итог

При сборе ориентируйтесь на комплекс признаков, а не на один из них.

Лук, который выкапывается в оптимальный момент, дольше сохраняет вкус, не теряет питательных свойств и отлично хранится всю зиму.