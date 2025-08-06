Собрали лук раньше срока? Готовьтесь к гнили, стрелке и разочарованию
Огородникам важно не просто собрать лук, а сделать это в правильное время. Ведь от момента уборки зависит, будет ли он храниться до весны или прорастёт уже к ноябрю. Как определить, что пора — рассказываем по шагам.
Почему нет одной даты для всех
Урожай репчатого лука собирают в разные сроки — кто-то в августе, а кто-то только в сентябре. Все зависит:
- от сорта: у каждого свой цикл роста;
- от погоды: холодное и дождливое лето замедляет созревание;
- от даты посадки: чем позже сажали — тем позже копать.
Как понять, что лук созрел
Сигналов несколько, и важно ориентироваться сразу на их совокупность:
1. Перья начинают ложиться
Зелёные стебли желтеют, вянут и опадают. Это один из первых признаков, что развитие завершилось.
2. Шейка становится тонкой
У спелого лука она теряет упругость, "сжимается" у основания.
3. Чешуйки подсохли
Главный признак! Внешние оболочки становятся сухими, легко отделяются, приобретают золотистый или коричневатый оттенок — зависит от сорта.
4. Луковица легко выдёргивается из почвы
Если приходится прикладывать силу, скорее всего, она ещё "не дозрела".
5. Нет новых ростков
Если вы видите свежие зелёные "рожки" — это уже перезревание. Поторопитесь!
Почему нельзя спешить или тянуть
Если собрать лук слишком рано:
- чешуйки будут тонкие и рыхлые,
- луковицы быстро загниют или прорастут,
- срок хранения сильно сократится.
Если запоздать:
- лук может тронуться в рост прямо на грядке,
- повышается риск заболеваний,
- чешуйки слезают, и такие экземпляры не доживут до зимы.
Какой лук хранится дольше всего
Идеально созревший лук:
- с полностью сухими, плотно прилегающими чешуйками,
- без зелёных перьев и толстых шеек,
- вытащен в сухую погоду и хорошо просушен после сбора.
Такой урожай спокойно пролежит всю зиму, сохранив вкус и пользу.
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