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зеленый лук
зеленый лук
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Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:11

Собрали лук раньше срока? Готовьтесь к гнили, стрелке и разочарованию

Перья легли, шейка подсохла: признаки готовности лука к сбору урожая

Огородникам важно не просто собрать лук, а сделать это в правильное время. Ведь от момента уборки зависит, будет ли он храниться до весны или прорастёт уже к ноябрю. Как определить, что пора — рассказываем по шагам.

Почему нет одной даты для всех

Урожай репчатого лука собирают в разные сроки — кто-то в августе, а кто-то только в сентябре. Все зависит:

  • от сорта: у каждого свой цикл роста;
  • от погоды: холодное и дождливое лето замедляет созревание;
  • от даты посадки: чем позже сажали — тем позже копать.

Как понять, что лук созрел

Сигналов несколько, и важно ориентироваться сразу на их совокупность:

1. Перья начинают ложиться
Зелёные стебли желтеют, вянут и опадают. Это один из первых признаков, что развитие завершилось.

2. Шейка становится тонкой
У спелого лука она теряет упругость, "сжимается" у основания.

3. Чешуйки подсохли
Главный признак! Внешние оболочки становятся сухими, легко отделяются, приобретают золотистый или коричневатый оттенок — зависит от сорта.

4. Луковица легко выдёргивается из почвы
Если приходится прикладывать силу, скорее всего, она ещё "не дозрела".

5. Нет новых ростков
Если вы видите свежие зелёные "рожки" — это уже перезревание. Поторопитесь!

Почему нельзя спешить или тянуть

Если собрать лук слишком рано:

  • чешуйки будут тонкие и рыхлые,
  • луковицы быстро загниют или прорастут,
  • срок хранения сильно сократится.

Если запоздать:

  • лук может тронуться в рост прямо на грядке,
  • повышается риск заболеваний,
  • чешуйки слезают, и такие экземпляры не доживут до зимы.

Какой лук хранится дольше всего

Идеально созревший лук:

  • с полностью сухими, плотно прилегающими чешуйками,
  • без зелёных перьев и толстых шеек,
  • вытащен в сухую погоду и хорошо просушен после сбора.

Такой урожай спокойно пролежит всю зиму, сохранив вкус и пользу.

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