Готов ли лук к хранению? Определяем оптимальные сроки для выкапывания урожая

Когда пора выкапывать лук? Этот вопрос волнует многих садоводов, ведь от правильного срока уборки урожая зависит, насколько длительно лук будет храниться и как хорошо сохранятся его вкусовые качества. По каким признакам определить оптимальное время для выкапывания лука?
Сроки уборки
Сроки уборки лука зависят от многих факторов - климатических условий региона, сорта и даже года. Обычно для большинства регионов оптимальное время для выкапывания приходится на июль-август. В южных областях лук может быть готов к уборке уже в конце июня, а в северных - в сентябре.
Внешние признаки
Основным признаком готовности лука к уборке является полегание листвы. Когда большая часть перьев ложится на землю, это значит, что активный рост растений завершен, и пора их выкапывать. При этом стоит обратить внимание на следующие моменты:
- листья должны быть полностью полегшими, а не просто поникшими. Зелёные сочные листья - признак незрелости;
- видны ли на листьях признаки пожелтения и подсыхания? Это говорит о завершении вегетационного периода;
- оголились ли донца луковиц, виден ли четкий переход от пера к луковице? Это еще один сигнал для уборки.
Проверка зрелости
Чтобы наверняка удостовериться в готовности лука к уборке, можно провести дополнительную проверку. Для этого аккуратно выкопайте несколько растений и осмотрите луковицы:
- луковицы должны быть хорошо сформированными, плотными, без пустот внутри;
- размер луковиц должен соответствовать сорту - не слишком маленькие и не слишком крупные;
- шейка у основания пера должна быть плотной и сухой, а не сочной.
Если все эти признаки соблюдены, значит, лук готов к уборке. Не стоит затягивать с выкапыванием, иначе есть риск того, что луковицы могут тронуться в новый рост.
Соблюдение правил хранения
После выкапывания лук необходимо просушить в течение 7-10 дней в хорошо проветриваемом помещении. Это позволит сформировать крепкую сухую шейку и кроющие чешуи. Только после этого лук можно отправлять на длительное хранение.
Фото: Dalgial.
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