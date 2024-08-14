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Как определить, что пора выкапывать луковицы
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Готов ли лук к хранению? Определяем оптимальные сроки для выкапывания урожая

Как определить, что пора выкапывать луковицы

Когда пора выкапывать лук? Этот вопрос волнует многих садоводов, ведь от правильного срока уборки урожая зависит, насколько длительно лук будет храниться и как хорошо сохранятся его вкусовые качества. По каким признакам определить оптимальное время для выкапывания лука?

Сроки уборки

Сроки уборки лука зависят от многих факторов - климатических условий региона, сорта и даже года. Обычно для большинства регионов оптимальное время для выкапывания приходится на июль-август. В южных областях лук может быть готов к уборке уже в конце июня, а в северных - в сентябре.

Внешние признаки

Основным признаком готовности лука к уборке является полегание листвы. Когда большая часть перьев ложится на землю, это значит, что активный рост растений завершен, и пора их выкапывать. При этом стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • листья должны быть полностью полегшими, а не просто поникшими. Зелёные сочные листья - признак незрелости;
  • видны ли на листьях признаки пожелтения и подсыхания? Это говорит о завершении вегетационного периода;
  • оголились ли донца луковиц, виден ли четкий переход от пера к луковице? Это еще один сигнал для уборки.

Проверка зрелости

Чтобы наверняка удостовериться в готовности лука к уборке, можно провести дополнительную проверку. Для этого аккуратно выкопайте несколько растений и осмотрите луковицы:

  • луковицы должны быть хорошо сформированными, плотными, без пустот внутри;
  • размер луковиц должен соответствовать сорту - не слишком маленькие и не слишком крупные;
  • шейка у основания пера должна быть плотной и сухой, а не сочной.

Если все эти признаки соблюдены, значит, лук готов к уборке. Не стоит затягивать с выкапыванием, иначе есть риск того, что луковицы могут тронуться в новый рост.

Соблюдение правил хранения

После выкапывания лук необходимо просушить в течение 7-10 дней в хорошо проветриваемом помещении. Это позволит сформировать крепкую сухую шейку и кроющие чешуи. Только после этого лук можно отправлять на длительное хранение.

Фото: Dalgial.

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