Мука в гуляше — кулинарный грех: чем она портит блюдо

Гуляш — это блюдо, которое одинаково любят и дома, и на праздничном столе. Удачный гуляш всегда сочетает два важных элемента: мягкое мясо, тающее во рту, и густой, насыщенный соус. Но именно с соусом у многих возникают трудности. Чаще всего его загущают мукой или сливками, однако известный кулинар Роберт Малкович советует совсем другой, более полезный и вкусный способ — использовать обычную луковицу.

Почему не стоит брать муку или сливки

Мука действительно быстро делает соус гуще, но вместе с этим часто образует комки и искажает вкус блюда. Некоторые критики даже называют добавление муки в гуляш "кулинарным грехом". Сливки тоже не лучший вариант: они смягчают вкус настолько, что перебивают характерную мясную насыщенность, из-за которой гуляш и ценят.

Лук как натуральный загуститель

При длительном тушении лук постепенно разрушается, выделяя сахара и пектины, которые естественным образом загущают соус. В итоге подлива становится бархатной, гладкой и приобретает лёгкую сладость, при этом вкус блюда углубляется и становится более гармоничным.

Как правильно использовать лук

Берите много лука — минимум полкило на килограмм мяса.

Нарежьте его мелко и добавляйте в кастрюлю с самого начала приготовления.

Лук тушится вместе с мясом и в процессе полностью разварится.

Если хотите ещё более гладкую консистенцию, в конце можно часть соуса вместе с луком пробить блендером.

Если вы забыли положить лук в самом начале, его можно обжарить отдельно, затем измельчить в пюре и добавить в готовящийся соус. Достаточно будет немного протушить блюдо, чтобы вкусы объединились.

Без муки, без сливок, только благодаря луку гуляш приобретает густой, насыщенный соус с бархатной текстурой и выразительным мясным вкусом. Это способ одновременно более полезный и более традиционный, чем использование искусственных загустителей.