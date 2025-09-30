Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 17:01

Хотели лук до весны, а получили компост: одна ошибка превращает погреб в свалку

Картофель и яблоки ускоряют порчу лука при совместном хранении — агрономы

Лук по праву считается одной из главных культур на любом огороде. Он неприхотлив, хорошо хранится и используется в большинстве блюд, но при неправильной подготовке даже самый богатый урожай может быстро испортиться. Чтобы избежать потерь и сохранить плоды до весны, необходимо соблюдать целый комплекс правил: от правильной сушки и сортировки до выбора места и ёмкостей для хранения.

Подготовка лука к зиме

После сбора урожая лук нельзя сразу убирать в погреб или на кухню. Сначала он должен пройти тщательную сушку. Это важнейший этап, без которого хранение невозможно.

Лучше всего разложить луковицы в один слой на чердаке, в теплице, под навесом или в хорошо проветриваемом сарае. Главное условие — отсутствие сырости и доступ свежего воздуха. Сушка обычно занимает 10–14 дней. За это время шейка должна стать тонкой и полностью высохнуть. Если убрать лук раньше, влага внутри вызовет развитие гнили.

По завершении сушки ботву аккуратно подрезают, оставляя «шейку» длиной 3–5 см. Такая заготовка уменьшает риск заражения и улучшает сохранность. Некоторые хозяйки предпочитают не срезать перья полностью, а плести из них косы — это тоже хороший способ хранения, позволяющий экономить место.

Сортировка урожая

Нельзя складывать все луковицы в одну массу без предварительного отбора. На хранение отправляют только плотные и здоровые экземпляры без повреждений.

  • Целые и упругие луковицы можно смело закладывать на долгий срок.

  • Подгнившие или повреждённые стоит отложить отдельно и использовать в первую очередь, например, для приготовления пищи или переработки.

Главная ошибка многих огородников — хранение больных плодов вместе со здоровыми. В таком случае гниль распространяется молниеносно, и значительная часть урожая может быть потеряна.

Температура и влажность

Для длительной сохранности важно поддерживать оптимальные условия.

Существует два проверенных режима:

  1. Погреб или подвал. Температура от +1 до +5 °С считается идеальной. В таких условиях луковицы находятся в состоянии покоя, не прорастают и не гниют.

  2. Квартира или дом. При хранении в жилых помещениях температура должна быть в пределах +18…+22 °С. При этом крайне важно избегать резких перепадов: скачки температуры приводят к конденсату, который вызывает плесень и гниение.

Отдельное значение имеет влажность воздуха. Оптимальный уровень составляет 60–70%. Более высокая влажность создаёт благоприятную среду для грибков и бактерий. Если помещение слишком сырое, стоит позаботиться о вентиляции или использовать осушитель.

Выбор ёмкостей

Лук нуждается в постоянном доступе воздуха, поэтому важно правильно подобрать тару.

Идеальные варианты:

  • сетки;

  • капроновые чулки;

  • ящики или коробки с отверстиями;

  • плетёные корзины.

Такие ёмкости обеспечивают естественную вентиляцию и препятствуют накоплению влаги.

Нельзя хранить лук в полиэтиленовых пакетах или герметичных контейнерах. В замкнутом пространстве быстро образуется конденсат, который вызывает гниение. Ещё один нюанс — толщина слоя. Слишком большая куча лука перегревается изнутри и быстрее портится. Лучше разложить урожай в несколько ёмкостей.

Соседство с другими культурами

Лук плохо хранится рядом с некоторыми продуктами.

Особенно опасны:

  • картофель — выделяет влагу, которая ускоряет гниение;

  • яблоки — источают этилен, провоцирующий прорастание луковиц.

Поэтому хранить эти продукты вместе не рекомендуется. Лучше держать лук отдельно от других овощей и фруктов.

Дополнительные советы

  • Периодически проверяйте закрома: убирайте испорченные луковицы, чтобы они не заражали остальные.

  • Для хранения в квартире можно использовать подвесные сетки или косы из лука — это не только практично, но и декоративно.

  • Если в погребе сыро, стоит подсыпать на пол слой сухих опилок или песка, чтобы снизить влажность.

  • Никогда не убирайте лук на хранение сразу после дождя — лучше дождаться сухой погоды и дать луковицам подсохнуть прямо в грядке.

