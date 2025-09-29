Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лук
Лук
© Freepik by Racool_studio
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:54

Лук гниёт и прорастает? Эти простые правила сохранят его до зимы

В России традиционно плели «луковые косы» для лучшей вентиляции и сохранности урожая

Лук — один из главных продуктов на кухне. Он добавляет вкус супам, подливкам, мясным блюдам и даже салатам. Но часто случается так: купили сетку лука, а через пару недель половина проросла или покрылась плесенью. Как избежать этого и сохранить овощи до самой зимы? Есть несколько проверенных правил.

Выбор правильного лука

Для длительного хранения подходят не все сорта. Наилучшие варианты — жёлтый, красный и сладкий лук. У них плотные, толстые чешуйки и прочная структура.

Совет: не берите лук с мягкими боками или зелёными ростками. Такие головки испортятся быстрее.

Сравнение сортов по сроку хранения

Сорт Срок хранения Особенности
Жёлтый До 6-7 месяцев Универсален, плотная кожура
Красный 3-4 месяца Более сочный, быстрее портится
Сладкий 2-3 месяца Отличен для салатов, но хранится недолго

Секрет первый: свежесть при покупке

Начинается всё с выбора. Луковицы должны быть сухими, с плотной кожурой и без пятен. Если собираете урожай сами — подождите, пока перо полностью засохнет, и только потом выкапывайте.

Секрет второй: правильное "лечение" — сушка (куринг)

После сбора луку нужен отдых. Разложите головки в один слой в сухом, хорошо проветриваемом месте. Оптимальная температура — +21…+24 °C. Сушка занимает 2-3 недели. За это время шейка и кожура подсыхают и создают естественный "панцирь", который защищает луковицу.

Секрет третий: чистка и обрезка

Когда лук высох, аккуратно обрежьте корешки и перья, оставив около 2-3 см "шейки". Сильно убирать не нужно — остатки стебля помогают защитить овощ при хранении.

Секрет четвёртый: правильная тара

Лук "любит дышать". Идеальные контейнеры — сетки, корзины, деревянные ящики или даже старые капроновые колготки. Главное — вентиляция.

Запрещены: пластиковые пакеты и герметичные контейнеры. Там скапливается влага, и лук начинает гнить.

Секрет пятый: температура и место

Лучшие условия: +0…+4 °C, темнота и сухость. Подвал, погреб или прохладный балкон подойдут идеально. Важно, чтобы помещение проветривалось.

Если храните в квартире — выбирайте самое прохладное место: кладовку или шкаф у двери.

Секрет шестой: регулярная проверка

Не реже раза в месяц перебирайте лук. Убирайте испорченные или проросшие головки. Даже одна гнилая может заразить всю партию.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите плотный и сухой лук.

  2. Высушите его 2-3 недели в тёплом проветриваемом месте.

  3. Подрежьте стебель и корни.

  4. Сложите в сетку или корзину.

  5. Поставьте в прохладное и тёмное помещение.

  6. Проверяйте и перебирайте раз в месяц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить в полиэтиленовом пакете.
    → Последствие: конденсат и гниль.
    → Альтернатива: сетка или корзина.

  • Ошибка: держать лук рядом с картофелем.
    → Последствие: овощи быстрее портятся из-за влаги и газов.
    → Альтернатива: хранить раздельно.

  • Ошибка: убрать лук в тёплую кухню.
    → Последствие: прорастание и плесень.
    → Альтернатива: прохладное и сухое место.

А что если хранить лук в морозилке?

Можно! Лук очищают, нарезают и замораживают порционно. Правда, вкус и текстура меняются, поэтому он подходит в основном для жарки и супов. Для салатов такой вариант не годится.

Плюсы и минусы методов хранения

Метод Плюсы Минусы
В сетках при +0…+4 °C Долго хранится, удобно Нужен подвал/погреб
В колготках (подвесом) Экономия места, вентиляция Не эстетично
В морозилке Быстро и удобно в готовке Меняется вкус и текстура

FAQ

Можно ли хранить лук в холодильнике?
Да, но только непродолжительно, иначе он отсыреет.

Сколько хранится лук в квартире?
В прохладной кладовке — до 2-3 месяцев.

Что делать с проросшим луком?
Зелёные перья можно срезать в еду, но саму головку лучше выбросить.

Мифы и правда

  • Миф: лук хранится дольше в холодильнике.
    Правда: он быстрее отсыревает и портится.

  • Миф: чем суше лук, тем лучше хранение.
    Правда: пересушенный лук тоже теряет вкус и сочность.

  • Миф: можно хранить с картошкой.
    Правда: овощи выделяют вещества, из-за которых портятся быстрее.

3 интересных факта

• Лук — один из древнейших овощей: его выращивали в Египте ещё 5 тысяч лет назад.
• В России традиционно плели "луковые косы" — так он лучше проветривался и дольше хранился.
• Лук выделяет фитонциды — вещества, которые убивают микробы в воздухе.

Исторический контекст: как хранили лук раньше

  • В деревнях лук сушили на печах и складывали в корзины.

  • В старину плели луковые косы и подвешивали их на чердаках.

  • Сегодня используют погреба, холодильники и даже специальные контейнеры для овощей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Используйте жирное молоко от 3,2%: домашняя сгущенка получится густой и кремовой сегодня в 18:51

Домашняя сгущёнка без Е-добавок за 15 минут — вкус, который вернёт в СССР

Приготовить сгущенку дома проще, чем кажется: всего три ингредиента, четверть часа времени и результат, который приятно удивит даже гурмана.

Читать полностью » Булочки с корицей без выпечки: готовятся за 40 минут из миндальной муки и фиников сегодня в 17:23

Синнабоны без духовки: десерт, который готовится быстрее, чем закипает чайник

Хочешь нежные и ароматные синнабоны, но без сахара и долгой выпечки? Есть способ приготовить их быстро и полезно — с орехами и финиками.

Читать полностью » Приготовьте рис по-бедняцки: испанский рецепт с яйцами и чесноком за 25 минут сегодня в 16:12

Готово за 20 минут и без лишних калорий — вот почему этот рис обожают в Испании

Простой рецепт риса с яйцом: всего несколько ингредиентов и 20 минут, чтобы получить блюдо с удивительным вкусом.

Читать полностью » Диетологи: масло нужно добавлять в салат не в конце, а между слоями сегодня в 15:01

Салат можно испортить одной мелочью — и большинство об этом не догадывается

Знаете ли вы, что правильный порядок добавления ингредиентов меняет вкус салата? Один шаг способен превратить его в настоящее гастрономическое открытие.

Читать полностью » Быстрые пончики для завтрака: 5 минут подготовки, хранятся до 2 дней сегодня в 14:23

Эти пончики готовятся быстрее, чем вы чистите зубы — и вкуснее, чем из пекарни

Легкий рецепт домашних пончиков-колечек, которые можно приготовить всего за 5 минут. Узнайте секреты, как сделать их вкусными и воздушными.

Читать полностью » Сазан в фольге при запекании в духовке сохраняет сочность мяса сегодня в 14:13

Обычная рыба, необычный результат: сазан в фольге покорил даже искушённых гурманов

Сочный и ароматный сазан, запечённый целиком в фольге. Лёгкий рецепт, который сохранит вкус и нежность рыбы без лишних хлопот.

Читать полностью » Щука в духовке с картофелем сохраняет сочность мяса сегодня в 14:11

Простой рецепт перевернул представление о щуке: теперь это любимое блюдо семьи

Нежная щука и золотистый картофель с ароматом специй в духовке — идеальное блюдо для уютного ужина или праздничного застолья.

Читать полностью » Ленивая селёдка под шубой экономит до 30 минут времени приготовления сегодня в 13:08

Прощай, долгие часы у плиты: новая версия селёдки под шубой перевернула представление о салате

Тот же вкус, что и у классической "шубы", но в разы меньше хлопот. Ленивая версия любимого салата — для быстрых будней и неожиданных гостей.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Лаванда, гортензия и томаты Черри признаны простыми способами оживить участок
Наука

Объект в 11 млн световых лет от Земли мощнее сверхновых в десятки раз — Шабловинская
Питомцы

Британские учёные установили связь между личностью хозяина и поведением кошки
Авто и мото

Сверление катализатора сокращает срок службы двигателя на 40%
Еда

Свекольный, фруктовый и мятный квас становятся популярными вариациями традиционного напитка
Туризм

Шерегеш в 2024 году принял 2,5 млн туристов и стал самым популярным горнолыжным курортом России
Красота и здоровье

Учёные: слабая сила хвата в среднем возрасте повышает риск деменции через 10 лет
Еда

Шеф Денис Перевоз рассказал, как приготовить варенье из огурцов с лимоном и специями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet