Лук гниёт и прорастает? Эти простые правила сохранят его до зимы

Лук — один из главных продуктов на кухне. Он добавляет вкус супам, подливкам, мясным блюдам и даже салатам. Но часто случается так: купили сетку лука, а через пару недель половина проросла или покрылась плесенью. Как избежать этого и сохранить овощи до самой зимы? Есть несколько проверенных правил.

Выбор правильного лука

Для длительного хранения подходят не все сорта. Наилучшие варианты — жёлтый, красный и сладкий лук. У них плотные, толстые чешуйки и прочная структура.

Совет: не берите лук с мягкими боками или зелёными ростками. Такие головки испортятся быстрее.

Сравнение сортов по сроку хранения

Сорт Срок хранения Особенности Жёлтый До 6-7 месяцев Универсален, плотная кожура Красный 3-4 месяца Более сочный, быстрее портится Сладкий 2-3 месяца Отличен для салатов, но хранится недолго

Секрет первый: свежесть при покупке

Начинается всё с выбора. Луковицы должны быть сухими, с плотной кожурой и без пятен. Если собираете урожай сами — подождите, пока перо полностью засохнет, и только потом выкапывайте.

Секрет второй: правильное "лечение" — сушка (куринг)

После сбора луку нужен отдых. Разложите головки в один слой в сухом, хорошо проветриваемом месте. Оптимальная температура — +21…+24 °C. Сушка занимает 2-3 недели. За это время шейка и кожура подсыхают и создают естественный "панцирь", который защищает луковицу.

Секрет третий: чистка и обрезка

Когда лук высох, аккуратно обрежьте корешки и перья, оставив около 2-3 см "шейки". Сильно убирать не нужно — остатки стебля помогают защитить овощ при хранении.

Секрет четвёртый: правильная тара

Лук "любит дышать". Идеальные контейнеры — сетки, корзины, деревянные ящики или даже старые капроновые колготки. Главное — вентиляция.

Запрещены: пластиковые пакеты и герметичные контейнеры. Там скапливается влага, и лук начинает гнить.

Секрет пятый: температура и место

Лучшие условия: +0…+4 °C, темнота и сухость. Подвал, погреб или прохладный балкон подойдут идеально. Важно, чтобы помещение проветривалось.

Если храните в квартире — выбирайте самое прохладное место: кладовку или шкаф у двери.

Секрет шестой: регулярная проверка

Не реже раза в месяц перебирайте лук. Убирайте испорченные или проросшие головки. Даже одна гнилая может заразить всю партию.

Советы шаг за шагом

Выберите плотный и сухой лук. Высушите его 2-3 недели в тёплом проветриваемом месте. Подрежьте стебель и корни. Сложите в сетку или корзину. Поставьте в прохладное и тёмное помещение. Проверяйте и перебирайте раз в месяц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранить в полиэтиленовом пакете.

→ Последствие: конденсат и гниль.

→ Альтернатива: сетка или корзина.

Ошибка: держать лук рядом с картофелем.

→ Последствие: овощи быстрее портятся из-за влаги и газов.

→ Альтернатива: хранить раздельно.

Ошибка: убрать лук в тёплую кухню.

→ Последствие: прорастание и плесень.

→ Альтернатива: прохладное и сухое место.

А что если хранить лук в морозилке?

Можно! Лук очищают, нарезают и замораживают порционно. Правда, вкус и текстура меняются, поэтому он подходит в основном для жарки и супов. Для салатов такой вариант не годится.

Плюсы и минусы методов хранения

Метод Плюсы Минусы В сетках при +0…+4 °C Долго хранится, удобно Нужен подвал/погреб В колготках (подвесом) Экономия места, вентиляция Не эстетично В морозилке Быстро и удобно в готовке Меняется вкус и текстура

FAQ

Можно ли хранить лук в холодильнике?

Да, но только непродолжительно, иначе он отсыреет.

Сколько хранится лук в квартире?

В прохладной кладовке — до 2-3 месяцев.

Что делать с проросшим луком?

Зелёные перья можно срезать в еду, но саму головку лучше выбросить.

Мифы и правда

Миф: лук хранится дольше в холодильнике.

Правда: он быстрее отсыревает и портится.

Миф: чем суше лук, тем лучше хранение.

Правда: пересушенный лук тоже теряет вкус и сочность.

Миф: можно хранить с картошкой.

Правда: овощи выделяют вещества, из-за которых портятся быстрее.

3 интересных факта

• Лук — один из древнейших овощей: его выращивали в Египте ещё 5 тысяч лет назад.

• В России традиционно плели "луковые косы" — так он лучше проветривался и дольше хранился.

• Лук выделяет фитонциды — вещества, которые убивают микробы в воздухе.

Исторический контекст: как хранили лук раньше