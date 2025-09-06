Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Посадка лука осенью
Посадка лука осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:19

Этот лук сажают под снег: замёрзшая земля помогает собрать ранний урожай

Осенняя посадка лука-севка помогает получить ранний урожай в условиях Заполярья

Осенние посадки лука-севка — секрет, о котором знают далеко не все дачники. В условиях сурового климата Мурманской области этот приём помогает не только сохранить время весной, но и получить более ранний урожай, устойчивый к болезням. В северных регионах, где лето короткое, каждая неделя играет роль, и именно поэтому подзимняя посадка становится настоящим спасением.

Почему стоит сажать лук осенью

Главное преимущество осенней посадки заключается в том, что севок закаливается в зимних условиях. Он не стрелкуется, быстрее идёт в рост и успевает набрать силу за короткое мурманское лето. Весной почва здесь оттаивает поздно, а погода часто переменчива. Если отложить посадку на май, то часть урожая может просто не успеть вызреть. Осенний же посев снимает эту проблему.

Подготовка грядки

Почву готовят ещё в сентябре — начале октября, пока земля не промёрзла. Участок выбирают солнечный, защищённый от холодных ветров. В Мурманской области это особенно важно, ведь пронизывающий северный ветер способен повредить даже самые неприхотливые растения.

Грядку перекапывают, вносят перегной или компост. Свежий навоз не используют — он стимулирует развитие болезней и вредителей. Землю разравнивают, формируют бороздки, а сверху заготавливают сухую землю или торф для засыпки.

Когда сажать

В условиях Мурманской области ориентироваться нужно на конец сентября — начало октября. Температура должна быть стабильной, около +3…+5 °C. Если сажать раньше, лук может прорасти до морозов, если позже — земля промёрзнет, и посадить будет невозможно.

Как правильно посадить

  1. Выбирают мелкий севок (размером 1-1,5 см). Такой материал лучше переносит зиму.

  2. Луковички заглубляют на 4-5 см, выдерживая между ними 6-8 см.

  3. Ряды засыпают сухой землёй или торфом.

  4. После первых заморозков грядку укрывают лапником или сухой листвой.

Весной укрытие снимают, и всходы появляются значительно раньше, чем при весенней посадке.

Уход весной

Лук, посаженный осенью, требует минимального ухода. Важно вовремя прополоть сорняки и поливать грядку в засушливые периоды. Дополнительное удобрение можно внести в мае, когда растения активно трогаются в рост.

Региональный опыт

"Я всегда сажаю лук под зиму. В нашем климате это спасение — весной времени мало, а урожай получается крепкий и ранний", — рассказал житель Кольского района Сергей Петров.

Такие советы от местных дачников становятся особенно ценными для тех, кто только осваивает северное огородничество.

Осенняя посадка лука-севка в Мурманской области — это надёжный способ получить ранний, здоровый урожай и облегчить себе работу весной. При правильной подготовке грядок и соблюдении сроков результат порадует даже в суровых условиях Заполярья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тюльпаны в Кабардино-Балкарии сажают с конца сентября до середины октября сегодня в 12:03

Тюльпаны начинают весну ещё осенью: секрет, который знают в Кабардино-Балкарии

Осенью в Кабардино-Балкарии закладывают основу весенней красоты. Один приём поможет тюльпанам зацвести ярко и обильно, удивив даже опытных садоводов.

Читать полностью » Вредители покинут ваш сад: как кофейная гуща поможет защитить ваши растения – проверено сегодня в 11:37

Розы и гортензии будут благодарить: используйте кофейную гущу правильно – раскройте секрет пышного цветения

Узнайте, как кофейная гуща может стать вашим секретным оружием в саду! 5 способов применения этого простого средства для удобрения почвы и отпугивания вредителей. Экологично и эффективно!

Читать полностью » Капусту в Тамбовской области защищают от заморозков агроволокном и мульчей сегодня в 11:22

Осень в Тамбовской области превращает капусту в лотерею: спасут ли грядки от внезапных заморозков

Неожиданные заморозки могут уничтожить урожай капусты в Тамбовской области. Мы собрали простые приёмы защиты, которые спасут кочаны от холода.

Читать полностью » Как увеличить урожай: секрет в привлечении дикой фауны в ваш сад – пошаговое руководство сегодня в 10:37

Секреты процветающего сада: привлекаем полезных насекомых и птиц без химии – простой лайфхак

Узнайте, как привлечь полезных насекомых и птиц в свой сад, чтобы естественным образом бороться с вредителями и увеличить урожай. Экологичные методы без химии!

Читать полностью » Сидераты в сентябре: горчица и фацелия улучшают плодородие и подавляют сорняки сегодня в 10:12

Сентябрь — рай для вредителей: огород без защиты превращается в ловушку

Осенние грядки нельзя оставлять пустыми: именно в это время почва становится убежищем для вредителей. Узнайте, как правильно подготовить участок.

Читать полностью » Сад превратится в райский уголок: три секрета органического земледелия – урожай без химии сегодня в 9:37

Хитрая грядка: вот как забыть про удобрения и получить богатый урожай – секрет в почве

Раскройте секреты органического земледелия: как создать плодородную почву без химии. Узнайте о мульчировании, сидератах и растениях-союзниках. Получите богатый урожай!

Читать полностью » Перекопку почвы проводят только при температуре ниже +5 °C для борьбы с вредителями сегодня в 9:11

Азот осенью — словно яд для огорода: почему земля потом мстит весной

Осень — пора ошибок на даче. Узнайте, какие привычные действия способны ослабить растения, испортить почву и оставить вас без урожая.

Читать полностью » Осенью в Адыгее шпинат выдерживает заморозки до −6…−8 °C, салаты до −5 °C сегодня в 9:03

Осенняя зелень в Адыгее растёт быстрее, чем кажется: урожай ещё до морозов

Осень в Адыгее – идеальное время для осенних посадок зелени. Шпинат, салаты, руккола и другие холодостойкие культуры успеют дать урожай до заморозков, даже при резком похолодании. Узнайте, как правильно сеять зелень, чтобы получить свежую зелень до самого декабря!

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Свердловской области самые популярные подержанные авто — Toyota, BMW и Lada
Спорт и фитнес

Врачи назвали основные правила безопасных приседаний и бега
Наука и технологии

Учёные утверждают, что вода на Земле пришла от планеты Тейя
Туризм

Дания предлагает туристам пляжи, замки викингов и музеи современного искусства
Садоводство

Садоводы используют сахар как удобрение для нефритового дерева
Дом

Дизайнер Камила Костюкович объяснила, как создать интерьер, который будет актуален десятилетиями
Еда

Соус Марчеллы Хазан с томатами, луком и маслом стал классикой итальянской кухни
Питомцы

Уход за собакой включает 10 сложностей по информации Россельхознадзора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet