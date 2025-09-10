Луковый детектив: разбираем причины, почему загнивает урожай - не допусти это
Лук считается одной из самых простых в уходе культур, однако даже он может преподнести неприятности садоводу. Одна из самых частых проблем — загнивание луковиц прямо на грядке. Причин у этого явления несколько, и каждая требует внимания и правильных мер.
Некачественный посадочный материал
Если уже на этапе посадки от севка идёт неприятный запах, а чешуйки выглядят влажными или повреждёнными, вероятность заражения грибком очень высока. Такой материал обычно хранится в условиях повышенной влажности, и болезни проявляются уже в открытом грунте. Поэтому при покупке важно тщательно отбирать посадочный материал и не экономить на его качестве.
Неверно выбранное место для грядки
Лук плохо переносит сырость и застой воздуха. Если грядка находится в тени или в месте с плохой вентиляцией, риск развития гнили возрастает многократно. Эта культура предпочитает солнечные участки с лёгким ветерком. Правильный выбор места помогает предупредить многие болезни.
Ошибки агротехники
Одна из главных ошибок — нарушение севооборота. Если несколько лет подряд сажать лук на одном и том же участке, почва постепенно истощается, в ней накапливаются споры грибков и другие патогены. В итоге растения слабеют и чаще заболевают. Оптимально возвращать лук на прежнее место не ранее чем через 3-4 года.
Вредители
Главный враг культуры — луковая муха. Её личинки повреждают чешуйки, открывая доступ инфекции. При массовом поражении луковицы быстро загнивают, и спасти урожай уже невозможно. Чтобы защитить посадки, садоводы применяют укрытие агроволокном, своевременное рыхление и обработку почвы.
Болезни
Среди наиболее распространённых болезней лука — грибковые инфекции. Первым делом нужно удалить и сжечь все поражённые растения, чтобы инфекция не распространялась. После этого грядки обрабатывают фунгицидами. Важно не затягивать: чем быстрее приняты меры, тем выше шанс сохранить урожай.
Профилактика
- Перед посадкой севок рекомендуется прогревать или протравливать в растворах фунгицидов.
- Полив должен быть умеренным: переувлажнение почвы — главный провокатор гнилей.
- Осенью полезно перекапывать участок, чтобы личинки вредителей не смогли перезимовать.
- После сбора урожая лук нужно тщательно просушить, иначе даже здоровые на вид головки могут загнить при хранении.
Три интересных факта
- Лук использовали в Древнем Египте не только как пищу, но и как средство защиты от болезней — его аромат считался отпугивающим злых духов.
- Существует более 900 видов лука, но в огородах чаще всего выращивают репчатый, шалот и батун.
- Луковая шелуха богата микроэлементами и используется в народной медицине для укрепления иммунитета.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru