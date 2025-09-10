Луковый детектив: разбираем причины, почему загнивает урожай - не допусти это

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Посадка лука осенью
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:45

Гнилой лук на грядке: как спасти урожай и избежать потерь - 5 шагов

Лук считается одной из самых простых в уходе культур, однако даже он может преподнести неприятности садоводу. Одна из самых частых проблем — загнивание луковиц прямо на грядке. Причин у этого явления несколько, и каждая требует внимания и правильных мер.

Некачественный посадочный материал

Если уже на этапе посадки от севка идёт неприятный запах, а чешуйки выглядят влажными или повреждёнными, вероятность заражения грибком очень высока. Такой материал обычно хранится в условиях повышенной влажности, и болезни проявляются уже в открытом грунте. Поэтому при покупке важно тщательно отбирать посадочный материал и не экономить на его качестве.

Неверно выбранное место для грядки

Лук плохо переносит сырость и застой воздуха. Если грядка находится в тени или в месте с плохой вентиляцией, риск развития гнили возрастает многократно. Эта культура предпочитает солнечные участки с лёгким ветерком. Правильный выбор места помогает предупредить многие болезни.

Ошибки агротехники

Одна из главных ошибок — нарушение севооборота. Если несколько лет подряд сажать лук на одном и том же участке, почва постепенно истощается, в ней накапливаются споры грибков и другие патогены. В итоге растения слабеют и чаще заболевают. Оптимально возвращать лук на прежнее место не ранее чем через 3-4 года.

Вредители

Главный враг культуры — луковая муха. Её личинки повреждают чешуйки, открывая доступ инфекции. При массовом поражении луковицы быстро загнивают, и спасти урожай уже невозможно. Чтобы защитить посадки, садоводы применяют укрытие агроволокном, своевременное рыхление и обработку почвы.

Болезни

Среди наиболее распространённых болезней лука — грибковые инфекции. Первым делом нужно удалить и сжечь все поражённые растения, чтобы инфекция не распространялась. После этого грядки обрабатывают фунгицидами. Важно не затягивать: чем быстрее приняты меры, тем выше шанс сохранить урожай.

Профилактика

  1. Перед посадкой севок рекомендуется прогревать или протравливать в растворах фунгицидов.
  2. Полив должен быть умеренным: переувлажнение почвы — главный провокатор гнилей.
  3. Осенью полезно перекапывать участок, чтобы личинки вредителей не смогли перезимовать.
  4. После сбора урожая лук нужно тщательно просушить, иначе даже здоровые на вид головки могут загнить при хранении.

Три интересных факта

  1. Лук использовали в Древнем Египте не только как пищу, но и как средство защиты от болезней — его аромат считался отпугивающим злых духов.
  2. Существует более 900 видов лука, но в огородах чаще всего выращивают репчатый, шалот и батун.
  3. Луковая шелуха богата микроэлементами и используется в народной медицине для укрепления иммунитета.

