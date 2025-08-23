Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лук на грядке
Лук на грядке
© Designed by Freepik by atlascompany is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:58

Чем меньше азота, тем больше урожай: неожиданный парадокс луковой грядки

Большой урожай лука: фосфор и калий – главные помощники в посадке

Для получения богатого урожая лука важно не только обеспечить правильный полив, но и своевременно провести подкормку, которая поможет луковицам набрать массу и плотность. Особенно это актуально в июле, когда лук активно дозревает.

Чрезмерный полив может спровоцировать загнивание донца луковицы, пробуждение спящих почек и рост новой зелени вместо наращивания массы и плотности чешуй. Для набора массы луковице необходимо переключить свои ресурсы на дозревание, а избыток влаги может нарушить этот процесс.

Удобрение фосфором и калием: формирование крупных и плотных луковиц

Однако для того, чтобы достигнуть рекордных размеров, одного только прекращения полива будет мало. В жарком июле луку критично необходимо удобрение фосфором и калием. Они отвечают за формирование крупных, плотных луковиц и ускорение процесса созревания.

Чтобы приготовить раствор, понадобятся 10 литров теплой воды, одна столовая ложка суперфосфата и одна чайная ложка сульфата калия. Все необходимо тщательно перемешать, а суперфосфат заранее залить небольшим количеством горячей воды для размягчения. Суперфосфат является труднорастворимым удобрением, поэтому его предварительное размягчение в горячей воде ускорит процесс приготовления раствора.

Полив под корень: избегайте попадания на перо

Лук важно поливать раствором под корень, избегая попадания на перо, из расчета одно ведро на один квадратный метр грядки. Попадание раствора на перо может вызвать ожоги и замедлить процесс созревания луковиц.

Такая подкормка стимулирует отток питательных веществ из отмирающего пера в луковицу, ускоряя ее рост и уплотнение чешуй. После такого удобрения головки луковиц должны стать ощутимо тяжелее и крупнее. Правильная подкормка обеспечивает луковицы необходимыми питательными веществами для набора массы и плотности.

Интересные факты о луке

Лук является одним из самых древних культурных растений, известных человеку.
Существуют различные сорта лука, отличающиеся по вкусу, размеру, цвету и срокам созревания.
Лук обладает антибактериальными, противовирусными и противовоспалительными свойствами.

В заключение, для получения богатого урожая лука необходимо не только обеспечить правильный полив, но и своевременно провести подкормку фосфором и калием. Следуя рекомендациям специалистов и соблюдая правила приготовления и внесения удобрения, вы сможете получить крупные, плотные и вкусные луковицы, которые будут радовать вас всю зиму.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сохраните старых любимцев: пересадка многолетников в начале осени сегодня в 2:50

Как обновить клумбы осенью: секреты успешной пересадки многолетников

Узнайте, когда и как правильно пересаживать многолетники в конце лета, чтобы ваша клумба заиграла новыми красками и радовала глаз в следующем сезоне.

Читать полностью » Ошибки при посадке моркови: какие растения негативно влияют на вкус и урожайность сегодня в 2:20

Почему сладкая морковь вдруг становится мелкой и жесткой: виноваты соседи по огороду

Узнайте, какие растения категорически нельзя сажать рядом с морковью, чтобы не испортить урожай. Избегайте этих ошибок и получите сочные корнеплоды!

Читать полностью » Как легко вырастить нескончаемый запас свежего орегано сегодня в 1:43

Как черенки орегано наполнят вашу кухню свежестью: недостаточно знать, нужно попробовать

Узнайте, как легко и быстро вырастить орегано дома, используя черенки. Греческий сорт — идеальный выбор для вашей кухни и сада.

Читать полностью » Удаляем коробочки, сохраняем листья: секреты ухода за лилиями сегодня в 1:20

Удаляем семенные коробочки, но оставляем листья: как обрезать лилии для здоровья

Правильная обрезка лилий после цветения – ключ к их здоровью и пышному цветению в следующем году. Узнайте, когда удалять семенные коробочки, зачем сохранять зеленую массу и как подготовить луковицы к зиме. Советы по мульчированию и подкормке для обильного цветения.

Читать полностью » Ракушечник в ландшафтном дизайне Башкортостана: советы по выбору и применению сегодня в 0:22

Планируете использовать ракушечник в Уфе: узнайте 4 главных правила, чтобы не ошибиться

Узнайте, как правильно выбрать и использовать ракушечник в условиях морозного климата Башкортостана. Секреты долговечности и советы по применению.

Читать полностью » Что посадить после картофеля: лучшие культуры для севооборота и богатого урожая сегодня в 0:20

Что нельзя сажать после картофеля никогда: три врага урожая, которые погубят почву

После картофеля выбирайте морковь, лук или сидераты: они спасут почву от истощения и грибка. Узнайте, почему томаты под запретом, а горчица — лучший друг вашего огорода. Секреты севооборота для обильных урожаев!

Читать полностью » С 1 сентября дачникам разрешат продавать урожай с участка без оформления бизнеса вчера в 23:08

Урожай с дачи под запретом? Что изменится для садоводов с 1 сентября

С осени 2025 года вступят в силу уточнения к закону о садоводстве. Рассказываем, в каких случаях продажа урожая на дачном участке остаётся законной, а при каких предпринимательская деятельность в СНТ может привести к штрафу и судебному разбирательству.

Читать полностью » Обрезка и подкормки помогут сохранить урожай огурцов до осени вчера в 22:04

Как продлить сезон огурцов до заморозков: приём, о котором забывают дачники

Многие считают, что огуречный сезон заканчивается в июле. На самом деле, с помощью простых приёмов — обрезки, подкормок и защиты от холода — можно собирать свежие огурцы до самых заморозков. Рассказываем, как продлить плодоношение минимум на месяц.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить нежное куриное филе в сметане
Красота и здоровье

5 продуктов, которые повышают шансы стать отцом: мнение диетолога Елены Хохловой
Туризм

Как защитить себя от кражи в путешествии: разделение денег
Туризм

Помогает ли туристическая страховка при потере документов
Садоводство

Борьба с муравьями: экологические методы против химических средств
Питомцы

Выпадение зубов у кошек связано с пародонтитом, травмами и резорбцией
Спорт и фитнес

Трудности при вставании со стула связаны со слабостью мышц — физиотерапевт Барт Макдональд
Садоводство

Как правильно поливать лимонное дерево: советы садоводов для максимального урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru