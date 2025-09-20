Хруст в котлетах — не от мяса: что нужно делать с луком, чтобы этого избежать

Домашние котлеты для многих — вкус детства. Но даже опытные хозяйки спорят, как именно добавлять лук: мелко нарезать, тереть или измельчать с помощью техники. От этого зависят не только сочность и аромат блюда, но и его внешний вид. Давайте разберём все способы и разберёмся, как выбрать лучший именно для вас.

Традиции и современный подход

Кулинария передаётся из поколения в поколение, и у каждой семьи есть свои секреты. Бабушки чаще всего нарезали лук вручную, тогда как молодые хозяйки охотно используют терки, мясорубки или блендеры. Каждый метод имеет свои сильные и слабые стороны.

Сравнение способов обработки лука