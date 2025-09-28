Обычная щепотка, которая превращает жёсткий лук в сладкую карамель за 10 минут

Добавить на сковородку нарезанный лук и ждать карамельного аромата — знакомый процесс для любой хозяйки. Но часто вместо мягкой золотистой поджарки получаются жёсткие куски или тягучая масса, которая липнет к сковороде. Секрет ускорения и улучшения карамелизации кроется не в масле и не в типе сковороды, а в щепотке самого обычного продукта — пищевой соды. Этот трюк используют профессиональные повара, и у него есть научное объяснение.

Почему сода меняет вкус и цвет лука

Лук богат сахарами и аминокислотами. При нагреве они вступают в реакцию Майяра, которая отвечает за золотистую корочку на мясе, хлебе и, конечно, карамельный аромат овощей. Но плотные клеточные стенки лука мешают сахарам быстро высвободиться, поэтому процесс растягивается на десятки минут. Щепотка соды меняет рН-среду, делает её щелочной и "разрыхляет" клеточную структуру. В итоге сахара высвобождаются быстрее, и лук карамелизуется в несколько раз скорее.

Сравнение: обычная жарка и с содой