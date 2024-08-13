На брифинге и.о. руководителя объединенного гуманитарного штаба Народного фронта Василий Бочкарев сообщил, что около 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов различных типов были переданы Вооруженным силам Российской Федерации в Курской области через Народный фронт (ОНФ).
«На сегодняшний день мы передали порядка 960 беспилотных летательных аппаратов различных типов, 38 тепловизоров, 300 средств индивидуальной безопасности и защиты, включая бронежилеты и бронешлемы, 67 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и более 100 единиц другого военного имущества», - заявил Бочкарев.
Кроме того, он уточнил, что 32 автомобиля, включая машины скорой помощи и эвакуационные автомобили, были оборудованы системами РЭБ.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Лобачев Владимир. База: https://onf.ru, (Creative Commons CC0 1.0)
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