Около 1 тыс. БПЛА по линии ОНФ передали Российским военным в Курской области

На брифинге и.о. руководителя объединенного гуманитарного штаба Народного фронта Василий Бочкарев сообщил, что около 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов различных типов были переданы Вооруженным силам Российской Федерации в Курской области через Народный фронт (ОНФ).

«На сегодняшний день мы передали порядка 960 беспилотных летательных аппаратов различных типов, 38 тепловизоров, 300 средств индивидуальной безопасности и защиты, включая бронежилеты и бронешлемы, 67 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и более 100 единиц другого военного имущества», - заявил Бочкарев.

Кроме того, он уточнил, что 32 автомобиля, включая машины скорой помощи и эвакуационные автомобили, были оборудованы системами РЭБ.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Лобачев Владимир. База: https://onf.ru, (Creative Commons CC0 1.0)