Коды, переписка, пароли — всё на виду: баг в OnePlus позволяет шпионить через SMS

Компания OnePlus столкнулась с серьёзной проблемой безопасности: специалисты Rapid7 нашли уязвимость в сервисе телефонии фирменной оболочки OxygenOS, из-за которой установленные приложения могут получать доступ к SMS без ведома пользователя и без запроса разрешений. Об этом пишет 9to5Google.

В чём суть проблемы

Уязвимость затрагивает устройства на OxygenOS 12, 14 и 15. Смартфоны с OxygenOS 11 (на базе Android 11) уязвимы не оказались. Эксперты уточняют, что баг связан с базовыми компонентами Android и не зависит от конкретной модели OnePlus.

Компания признала проблему и пообещала исправить её в ближайшем обновлении.

В OnePlus заявили, что обновление безопасности начнёт разворачиваться глобально с середины октября и защита данных пользователей остаётся приоритетом.

Возможные угрозы

Доступ к SMS открывает путь для:

перехвата одноразовых паролей и кодов подтверждения;

кражи личных данных и переписки;

обхода двухфакторной аутентификации через SMS.

Сравнение версий OxygenOS

Версия Уязвимость Статус OxygenOS 11 (Android 11) Нет Безопасна OxygenOS 12 Да Исправление ожидается OxygenOS 14 Да Исправление ожидается OxygenOS 15 Да Исправление ожидается

Советы шаг за шагом: как защититься до обновления

Устанавливайте приложения только из Google Play или проверенных источников. Удаляйте программы, которыми не пользуетесь. Для мессенджеров используйте зашифрованные сервисы (Signal, Telegram, WhatsApp). Настройте двухфакторную аутентификацию через специальные приложения (Google Authenticator, Authy) вместо SMS.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использовать SMS для подтверждения входа.

Последствие: Риск перехвата кода злоумышленниками.

Альтернатива: Приложения-аутентификаторы или аппаратные ключи.

Ошибка: Скачивать APK-файлы из непроверенных источников.

Последствие: Установка вредоносного ПО с доступом к SMS.

Альтернатива: Устанавливать приложения только из Google Play.

А что если…

Если обновление безопасности задержится, пользователи будут вынуждены полагаться исключительно на собственные меры предосторожности. Но если OnePlus оперативно закроет дыру, доверие к бренду укрепится.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Быстрое признание проблемы Массовая уязвимость в трёх версиях ОС Глобальное обновление уже в октябре Доступ к SMS без разрешений Советы по защите от экспертов Пользователи до патча остаются в зоне риска

FAQ

Какие устройства уязвимы?

Все смартфоны OnePlus с OxygenOS 12, 14 и 15, независимо от модели.

Когда выйдет обновление?

Середина октября 2025 года, постепенно для всех регионов.

Можно ли пользоваться телефоном безопасно до исправления?

Да, если ограничить установку ПО и отказаться от SMS для подтверждений.

Мифы и правда

Миф: Уязвимость связана только с новыми моделями.

Правда: Она затрагивает все устройства с указанными версиями оболочки.

Миф: Достаточно антивируса для защиты.

Правда: Уязвимость на уровне ОС, антивирус не решает проблему полностью.

3 интересных факта

• OxygenOS изначально создавалась как альтернатива чистому Android для фанатов кастомизации.

• Rapid7 ранее находила уязвимости в продуктах Microsoft и VMware.

• OnePlus впервые так оперативно признала масштабную проблему безопасности.

Исторический контекст