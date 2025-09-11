Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by jan_ehr is licensed under CC BY 2.0
Опубликована сегодня в 9:36

Новый OnePlus с мощной начинкой и низкой ценой: он может стать убийцей флагманов

OnePlus готовит к выпуску новый флагманский смартфон — OnePlus 15. Судя по информации от инсайдеров, компания намерена изменить свою традиционную стратегию и сделать акцент на производительности, при этом удерживая цену устройства на более низком уровне, чем у конкурентов. Это может сделать OnePlus 15 не только мощным, но и доступным флагманом, способным конкурировать с дорогими смартфонами.

Каким будет OnePlus 15?

По слухам, OnePlus 15 получит топовое "железо", включая флагманский процессор Snapdragon серии 8 Elite (или даже Gen 2), невероятный 165-герцовый OLED-дисплей и аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой 120-ваттной быстрой зарядки. С таким набором характеристик смартфон обещает быть не только быстрым, но и долговечным в плане автономности.

Одной из отличительных черт OnePlus 15 станет защита от воды и пыли по стандарту IP68 или даже IP69, что будет привлекательно для активных пользователей, которым важна защита устройства от внешних факторов.

Оптимизация затрат: фокус на производительности, а не на камере

Одним из ключевых изменений станет снижение затрат на камеру. OnePlus откажется от дорогостоящего партнерства с Hasselblad, что позволит существенно снизить стоимость устройства. Основной модуль камеры получит более простой сенсор, а телефото-камера будет ограничена "скромными" тремя кратами зума. Взамен, компания предложит собственное решение под маркой DetailMax, что позволит сэкономить на лицензионных расходах, но при этом сохранить достойное качество фотографий.

Стратегия "убийцы флагманов"

OnePlus, по сути, возвращается к своей первоначальной концепции, сделав ставку на мощность и автономность, а не на топовые камеры или дорогие партнерства. Это напоминает стратегию бренда iQOO, который ориентирован на максимальную производительность и скорость, что привлекло внимание аудитории, ценящей характеристики устройства больше, чем его камеру или бренды, стоящие за продуктом.

OnePlus 15: что ожидать на рынке?

В конечном итоге OnePlus 15, скорее всего, будет самым доступным флагманом в своем сегменте, при этом сохраняющим отличную производительность. Снижение стоимости за счет упрощения камеры и отказа от громких брендов может сделать устройство очень привлекательным для покупателей, которые хотят мощный смартфон за адекватные деньги.

Цены на OnePlus 15 пока не раскрыты, но уже ясно, что компания планирует конкурировать с более дорогими устройствами на рынке, предоставляя отличные характеристики по более доступной цене. Вопрос лишь в том, как такая стратегия будет воспринята пользователями за пределами Китая.

Когда OnePlus 15 выйдет на рынок, это будет интересное тестирование того, насколько успешной окажется эта стратегия "убийцы флагманов".

