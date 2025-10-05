Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
девушка выполняет жим лёжа
девушка выполняет жим лёжа
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:27

Мышцы не считают дни: как накачаться, тренируясь всего один раз в неделю

Эксперт Вульф: тренировки раз в неделю могут давать результат при правильной нагрузке

Современный ритм жизни часто не оставляет времени на регулярные походы в спортзал. Для многих идея "идеального тела" кажется недостижимой без многократных тренировок каждую неделю. Однако специалисты утверждают: добиться прогресса можно даже при минимальной частоте занятий.

"Для роста мышц большинству людей достаточно выполнять около четырех подходов на каждую группу мышц в неделю", — отметил фитнес-эксперт Майло Вульф.

Одна тренировка в неделю: миф или реальность?

Привычное мнение таково: чтобы нарастить мышцы, нужно тренироваться минимум три раза в неделю. Однако исследования последних лет показывают, что важнее не частота, а объем нагрузки. Если правильно распределить подходы и использовать продуманную программу, даже одно полноценное занятие способно дать результаты.

Вульф подчеркивает: главное — охватить все группы мышц и сосредоточиться на упражнениях с максимальной отдачей.

Какие упражнения помогут достичь эффекта

Специалист рекомендует строить тренировку на базе многосуставных движений, которые включают в работу сразу несколько групп мышц. Среди них:

  • становая тяга;

  • жим штанги или гантелей лежа;

  • подтягивания или тяга верхнего блока;

  • глубокие болгарские приседания;

  • тяга Т-грифа.

Именно эти упражнения удлиняют мышцу под нагрузкой и способствуют ее росту.

Сравнение: тренировка раз в неделю и классический сплит

Подход Частота занятий Объем нагрузки Кому подходит
Одна тренировка в неделю 1 раз ~4 подхода на группу мышц Людям с ограниченным временем
Сплит (3-4 раза в неделю) 3-4 раза 8-12 подходов Тем, кто стремится к максимальному прогрессу
Фулбади (2 раза в неделю) 2 раза 6-8 подходов Начинающим и любителям

Советы шаг за шагом: как построить "универсальное" занятие

  1. Начните с разминки — 5-10 минут кардио и суставной гимнастики.

  2. Выберите 4-5 многосуставных упражнений (например, жим, тяга, приседания, подтягивания).

  3. Выполняйте по 3-4 подхода в каждом, с весом, который позволяет сделать 8-12 повторений.

  4. Используйте дроп-сеты: снизьте вес и сделайте дополнительные повторения для максимального утомления мышц.

  5. Завершите тренировку легкой растяжкой, чтобы снизить риск травм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: включать в программу только изолированные упражнения.
    → Последствие: медленный прогресс.
    → Альтернатива: использовать базовые многосуставные движения.

  • Ошибка: делать слишком много подходов за одну тренировку.
    → Последствие: перетренированность и долгий восстановительный период.
    → Альтернатива: ограничиться 4 подходами на группу мышц.

  • Ошибка: игнорировать правильную технику.
    → Последствие: риск травм и снижение эффективности.
    → Альтернатива: отработать технику с умеренными весами.

А что если времени хватает только на короткие тренировки?

Если нет возможности выделить час-полтора, подойдет формат мини-тренировок: по 20-30 минут дважды в неделю. Такой режим тоже даст результат, если использовать многосуставные упражнения и поддерживать прогрессивную нагрузку.

Плюсы и минусы "одной тренировки"

Плюсы Минусы
Экономия времени Медленнее прогресс по сравнению с частыми тренировками
Подходит для занятых людей Высокая нагрузка за одно занятие
Достаточный объем для поддержания формы Долгое восстановление после тренировки
Простота планирования Требует максимальной концентрации

FAQ

Можно ли реально накачаться, занимаясь один раз в неделю?
Да, но прогресс будет медленнее, чем при более частых тренировках.

Какие снаряды лучше использовать?
Гантели и тренажеры, где можно быстро регулировать вес. Это экономит время.

Что делать, если мышцы болят несколько дней после тренировки?
Это нормально при высокой нагрузке. Важно дать организму восстановиться и не перегружать себя дополнительно.

Мифы и правда

  • Миф: без 4-5 тренировок в неделю роста не будет.
    Правда: при грамотном подходе достаточно одного занятия.

  • Миф: короткие тренировки бесполезны.
    Правда: даже 20-30 минут, если работать правильно, дают эффект.

  • Миф: только штанга делает мышцы большими.
    Правда: гантели и тренажеры позволяют лучше контролировать нагрузку.

3 интересных факта

  1. Дроп-сеты активно применяются профессиональными бодибилдерами для максимального "добивания" мышц.

  2. Болгарские приседания считаются одним из самых эффективных упражнений для ног.

  3. Многие исследования подтверждают: общий объем тренировок важнее, чем их частота.

Исторический контекст

  • 1960-1970-е: в бодибилдинге доминировали ежедневные многочасовые тренировки.

  • 1990-е: начали появляться программы "фулбади" для любителей.

  • 2020-е: эксперты все чаще рекомендуют минималистичный подход к тренировкам, учитывая занятость современного человека.

