Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:59

Звезда "Остаться в живых" сыграет человека, которому придётся спасти целый город без электричества

Джош Холлоуэй сыграет главную роль в фильме по роману "Одной секундой позже" Уильяма Форстена

Что будет, если в одно мгновение исчезнет электричество во всей стране? Ответ на этот вопрос предложит экранизация культового романа Уильяма Форстена "One Second After" ("Одной секундой позже"), в которой главную роль исполнит Джош Холлоуэй, знакомый зрителям по сериалу "Остаться в живых". Об этом пишет Deadline.

Сюжет и главный герой

Холлоуэй перевоплотится в профессора колледжа и ветерана армии Джона Матерсона. Ему предстоит взять на себя ответственность за безопасность своей общины после катастрофической электромагнитной атаки, которая парализовала страну, оставив её без электричества и связи.

Действие развернется в холмах Северной Каролины, где герой будет бороться не только с отсутствием привычной инфраструктуры, но и с хаосом, который постепенно охватывает людей. Матерсон становится лидером, от решений которого зависит жизнь окружающих.

Команда проекта

Режиссёром картины выступит Скотт Роджерс — мастер трюков и второй режиссёр, работавший над блокбастерами "Джон Уик 4" и "Трон: Арес". Он впервые займёт кресло главного постановщика.

Сценарий написал Дж. Майкл Стражински — обладатель премий "Эмми" и "Хьюго", создатель "Вавилона-5". Продюсерами фильма стали Роб Пфальцграфф и Ник Рид (MPI), Мэтт Кеннеди (Startling Inc.), а сам Уильям Форстен выступит исполнительным продюсером.

Где и когда начнутся съёмки

Производством картины займутся MPI Original Films ("Родина") и Startling Inc. ("Игра престолов", "Дом дракона"). Съёмочный процесс стартует в сентябре в Софии, столице Болгарии, которая в последние годы стала популярной локацией для международных кинопроектов.

