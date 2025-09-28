Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2
© commons.wikimedia.org by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:40

Живые легенды вторички: машины, которые почти никогда не меняют владельцев

С течением времени покупка подержанного автомобиля от одного владельца становится всё более сложной задачей. Многие автолюбители стремятся найти именно такие машины, чтобы быть уверенными в их истории и состоянии. Однако анализ рынка показывает, что после нескольких лет эксплуатации большинство автомобилей меняет хозяев несколько раз.

Общая картина владения автомобилями в России

Специалисты платформы "Авто.ру" проанализировали почти 300 тысяч объявлений о продаже машин возрастом от 7 до 10 лет. Исследование показало, что средний период владения автомобилем в России вырос почти до восьми лет. При этом лишь 15% автомобилей премиального сегмента остаются у своих первых владельцев к возрасту 7-10 лет. Для сравнения, среди машин массового рынка доля автомобилей с одним владельцем достигает 33%.

Эти данные помогают понять, какие марки и модели чаще всего встречаются на вторичном рынке именно в статусе "единственного владельца".

Модели с наибольшей вероятностью остаться у первого владельца

Рейтинг составлен по доле объявлений, где указывался только один владелец. Интересно, что половину первой десятки занимают корейские производители:

  1. Hyundai Creta 1-го поколения — 39%

  2. Hyundai Santa Fe 3-го поколения — 38%

  3. Mazda CX-5 2-го поколения — 37%

  4. Nissan Juke 1-го поколения — 36%

  5. Hyundai Tucson 3-го поколения — 36%

  6. Renault Sandero 2-го поколения — 36%

  7. Kia Sorento Prime 3-го поколения — 35%

  8. Toyota RAV4 4-го поколения — 34%

  9. Kia Sportage 4-го поколения — 34%

  10. Skoda Kodiaq 1-го поколения — 33%

Такой расклад говорит о том, что корейские и японские модели пользуются стабильным спросом и владельцы реже расстаются с ними на вторичном рынке.

Поведение владельцев премиальных автомобилей

Среди люксовых брендов ситуация выглядит иначе. Дольше всего с первыми владельцами остаются автомобили BMW — около 20% таких машин в объявлениях продаются "от одного хозяина". На втором месте Audi, а Mercedes-Benz замыкает тройку с результатом примерно на 3% ниже.

В то же время владельцы суперлюксовых автомобилей, таких как Bentley, Maserati и Rolls-Royce, чаще расстаются со своими машинами. Всего 15% таких авто в возрасте 7-10 лет продаются одним владельцем, что совпадает с показателем премиального сегмента в целом.

Почему машины остаются с первым владельцем дольше

Существует несколько факторов, влияющих на длительность владения автомобилем:

  1. надёжность и ремонтопригодность. Машины с простым и доступным обслуживанием остаются у владельцев дольше.

  2. стоимость содержания. Премиальные и люксовые автомобили требуют значительных затрат на техобслуживание, страховку и налоги.

  3. практичность. Кроссоверы и компактные SUV, такие как Hyundai Creta или Toyota RAV4, удобны в эксплуатации и пользуются стабильным спросом.

  4. репутация бренда. Надёжные марки вызывают меньше сомнений у владельцев, что снижает желание продавать машину преждевременно.

Советы для поиска автомобиля "от первого владельца"

  1. Сосредоточьтесь на корейских и японских моделях массового сегмента — они чаще остаются у первых владельцев.

  2. Используйте фильтры на площадках вроде "Авто.ру" для поиска объявлений с отметкой "один владелец".

  3. Обратите внимание на возраст автомобиля: чем моложе машина, тем выше шанс найти её у первого владельца.

  4. Проверяйте историю автомобиля через сервисы пробега и ТО, чтобы убедиться, что машина не меняла владельца тайно.

А что если вы выбираете премиальный сегмент

Даже среди BMW, Audi и Mercedes-Benz можно найти авто от первого владельца, но шансы снижаются. Важно учитывать не только статус одного владельца, но и регулярность обслуживания, наличие сервисной книжки и историю ДТП.

Плюсы и минусы покупки автомобиля от первого владельца

Плюсы Минусы
Возможность проверить полную историю эксплуатации Выбор ограничен по маркам и моделям
Меньший риск скрытых дефектов Часто выше цена, чем у авто с несколькими владельцами
Легче оценить состояние салона и двигателя Может быть сложно найти на вторичном рынке

FAQ

Как найти машину от первого владельца?
Используйте фильтры на автоплощадках и проверяйте историю автомобиля через официальные сервисы.

Сколько стоит автомобиль с одним владельцем?
Цена выше средней по рынку аналогичных моделей, поскольку такой автомобиль ценится за прозрачность истории.

Что лучше — купить массовую модель или премиум-сегмент?
Массовые модели проще найти от первого владельца, премиум-сегмент часто дороже и реже встречается в "чистом" виде.

Мифы и правда

Миф: премиальные машины реже ломаются.
Правда: они часто требуют дорогого обслуживания, поэтому владельцы быстрее продают такие авто.

Миф: чем старше машина, тем легче найти её у первого владельца.
Правда: с возрастом авто чаще меняют владельцев, особенно в премиальном и люксовом сегменте.

Интересные факты

  1. Hyundai Creta первого поколения остаётся лидером среди авто "с одним владельцем".

  2. Корейские бренды занимают половину топ-10 по этому показателю.

  3. Только 15% суперлюксовых автомобилей продаются от первого владельца.

Исторический контекст

Ранее, в начале 2010-х, средний срок владения автомобилем в России был около пяти лет. Постепенно этот показатель увеличивался до восьми лет, что связано с ростом надежности машин и экономическими факторами.

