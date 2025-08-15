Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 4:24

Секрет быстрого размножения: легко повторить с этими 3 растениями

Базилик, мята и розмарин: удивительное размножение черенками

Садоводы отмечают, что метод размножения растений одним черенком — это простой и экономичный способ быстро увеличить количество зелёных насаждений на участке. Суть техники заключается в том, что из здорового фрагмента материнского растения получают укоренённый саженец, сохраняя при этом его генетические качества, включая урожайность и устойчивость. Такой подход, по мнению специалистов, позволяет эффективно использовать пространство и сократить затраты на посадочный материал.

Эксперты подчёркивают, что особенно легко этим методом размножаются три популярных вида — базилик, мята и розмарин. У всех них есть свои нюансы в уходе, но общим преимуществом является способность быстро формировать крепкие корни из стеблевых отрезков.

Так, базилик быстро укореняется как в воде, так и во влажном грунте. Для посадки достаточно срезать черенок длиной около 10 см, удалить нижние листья и поддерживать постоянную, но умеренную влажность. Мята реагирует на метод так же активно — её веточки дают корни за несколько дней, если разместить их в лёгком субстрате при рассеянном свете. Розмарин же требует большей осторожности: для него выбирают одревесневшие побеги, очищают нижнюю треть от листьев, а для стимуляции роста используют гормон корнеобразования.

Садоводы напоминают, что на старте важно оберегать черенки от переувлажнения, резких температурных перепадов и сквозняков. Признаками успешного укоренения служат новые листья и появление корневых отростков.

Для ускоренного роста и получения здоровой рассады специалисты советуют работать чистыми инструментами, проводить процедуру в прохладное время суток, применять дренируемый грунт и защищать посадки от сильного ветра и дождя. Регулярный осмотр на наличие вредителей и удаление засохших частей растения также способствуют активному развитию.

