Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:10

Пресс, грудь, спина и руки — как одно движение заставляет работать всё тело

Эксперты по тренировкам: отжимания на одной руке требуют 12–15 классических повторений в базе

Обычные отжимания по праву называют одним из самых эффективных упражнений для развития верхней части тела. Но стоит попробовать их усложнённый вариант — отжимания на одной руке, — и нагрузка на плечевой пояс и руки возрастает в разы.

Почему это упражнение так эффективно

Биомеханические исследования показывают: при отжиманиях основную работу выполняют грудные мышцы, однако трицепс уступает им совсем немного. Это значит, что упражнение одновременно укрепляет грудь и руки. При добавлении опоры или изменении положения корпуса активируются новые группы мышц, что делает тренировку ещё более насыщенной.

Фактически, в работу включаются почти все мышцы верхней половины тела: пресс, дельтовидные, трапеции и даже глубокие мышцы позвоночника. Узкая постановка рук позволяет сместить акцент на трицепс, а широкая — сильнее нагрузить грудные.

Кому стоит попробовать

Отжимания на одной руке — не для новичков. Чтобы безопасно перейти к ним, нужно уверенно делать хотя бы 12-15 чистых повторений в классической версии. Тем, кто только начинает, подойдут одиночные отжимания поочерёдно каждой рукой или упражнения на удержание планки в течение 30-60 секунд.

Техника: внимание к деталям

Правильная техника снижает риск травмы и помогает получить максимум пользы. Важно помнить:

  • вес должен распределяться равномерно по ладони и пальцам;
  • корпус держится в прямой линии, мышцы корпуса, ягодиц и бёдер напряжены;
  • плечи слегка раскрыты наружу, лопатка при опускании движется к позвоночнику;
  • свободная рука прижата к пояснице;
  • локоть рабочей руки не отводится далеко в сторону, а запястье находится строго под ним;
  • в верхней точке движения грудные мышцы должны максимально включаться в работу.

Особое внимание стоит уделить трицепсу: у него три головки, и именно латеральная играет ключевую роль в стабилизации плеча и управлении движением. Именно она соединяет трицепс с передней дельтовидной мышцей.

Как встроить в программу тренировок

Отжимания хорошо сочетаются с упражнениями на бицепс и трицепс, так как грудные мышцы и плечевой пояс работают в связке. Но тренировки спины лучше выделить в отдельный день — так будет проще распределять нагрузку.

Прогрессировать стоит постепенно:

  • Освоить технику классических отжиманий.
  • Перейти к усложнённым вариантам — например, на брусьях.
  • Добавить упражнения с дополнительным весом.
  • Включить отжимания на одной руке в регулярную программу.

Финальный этап — проработка нижней и внутренней частей груди для чёткого рельефа и визуального разделения мышц на сегменты.

