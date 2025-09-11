Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кишечный виром
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:11

Вирус против рака: как природа помогает побеждать опухоли

Иммунолог Николай Крючков рассказал, как вирусы применяются в лечении онкологических заболеваний

В медицине существуют вирусы, которые применяются для борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал эксперт по общественному здоровью и иммунолог Николай Крючков.

Как вирусы помогают в лечении

"Вирусы используются для создания бактериофагов — препаратов, убивающих бактерии в кишечнике. Кроме того, вирусы уже давно применяют в лечении онкологических заболеваний, чтобы активировать иммунную систему", — отметил Крючков.

Суть метода заключается в том, что злокачественная опухоль подавляет активность иммунных клеток вокруг себя, создавая благоприятную среду для роста. Введение специального онкологического вируса в опухоль вызывает воспаление и разрушает часть её клеток. Это становится сигналом для организма: иммунная система активируется и начинает атаковать изменённые ткани.

Важная особенность

Исследования показывают, что универсального вируса против всех видов рака не существует. Каждый онкологический вирус эффективен только в отношении определённых опухолей. Поэтому такой метод требует точного подбора и применяется под строгим контролем специалистов.

Перспективы терапии

Онколитические вирусы сегодня активно изучаются во всём мире. Их рассматривают как дополнительный метод к традиционным видам лечения — хирургии, химио- и лучевой терапии. Учёные отмечают, что вирусы способны не только разрушать опухолевые клетки, но и формировать долгосрочный иммунный ответ, снижая риск рецидива.

