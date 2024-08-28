Онколог раскрывает секреты: как снизить риск рака, пока не стало поздно

Молодые люди нередко сталкиваются с более агрессивными формами рака по сравнению с пожилыми, однако риск его развития можно снизить, придерживаясь здорового образа жизни. Об этом рассказал онколог, эксперт по доказательной медицине и член Европейского общества онкологов (ESMO) Дмитрий Олькин в интервью KP. RU.
"Большинство хронических заболеваний, включая онкологические, в значительной степени связаны с нарушениями здорового образа жизни. Конечно, даже в самых идеальных условиях — при употреблении чистой воды, жизни в экологически чистой среде — нельзя полностью исключить вероятность заболевания. Однако мы наблюдаем рост числа случаев рака среди молодых людей, и у них болезнь обычно протекает более агрессивно и стремительно. Важно отметить, что именно здоровый образ жизни может сыграть ключевую роль в снижении этого риска", — объяснил специалист.
Ведя здоровый образ жизни, человек помогает своему иммунитету своевременно распознавать и уничтожать раковые клетки до того, как они перерастут в полноценную опухоль.
Кроме того, на риск развития рака влияет возраст. С увеличением продолжительности жизни наблюдается рост заболеваемости раком. Однако программы чек-апов и диспансеризации помогают минимизировать этот риск. Важно также отметить, что у пожилых людей рак чаще поддается лечению и контролю, подчеркнул Олькин.
Фото: commons. wikimedia.org/Peggy Greb (public domain).
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