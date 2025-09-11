Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:23

Скрытый подвох привычных анализов: как безобидные факторы искажают онкомаркеры — проверьте, не попадаете ли вы в группу риска

Новые методы диагностики рака: молекулярные исследования против традиционных онкомаркеров

Онкомаркеры давно используются в медицине как способ оценки риска онкологических заболеваний и их раннего выявления. Однако полагаться только на результаты таких анализов опасно: они не всегда отражают реальную картину болезни. Об этом предупредил сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода.

Почему одних онкомаркеров недостаточно

По словам эксперта, уровень онкомаркеров может повышаться не только при онкологии, но и в самых разных ситуациях:

  • при воспалительных процессах;
  • во время беременности;
  • после травм;
  • при заболеваниях внутренних органов.

Поэтому одного анализа на онкомаркеры недостаточно, чтобы поставить диагноз. Врачам необходимо учитывать клиническую картину, данные инструментальных исследований и другие лабораторные показатели.

Новые подходы в диагностике

Современная медицина всё больше делает ставку на молекулярные методы.

"Современные генетические исследования позволяют анализировать мутации ДНК и РНК, характерные для различных типов рака", — подчеркнул Андрей Варивода.

Кроме того, перспективным направлением считается анализ метаболического профиля организма. Он помогает выявлять биохимические изменения, которые могут указывать на начало формирования опухоли ещё до появления выраженных симптомов. Пока такие технологии применяются в основном экспериментально, но результаты уже показывают высокую точность.

Важность комплексного подхода

Эксперты отмечают: будущее онкологической диагностики связано с комбинацией разных методов. Онкомаркеры сохранят свою роль как быстрый ориентир, но окончательные выводы должны делаться только на основе совокупности клинических и лабораторных данных. Это позволит минимизировать ошибки и повысить шансы на раннее выявление рака.

Три интересных факта

  1. Первый онкомаркер (альфа-фетопротеин) был открыт в 1963 году при изучении рака печени.
  2. Сегодня известно более 200 онкомаркеров, но в клинической практике активно используют лишь около 20.
  3. Молекулярная диагностика позволяет обнаружить рак на доклинической стадии, когда опухоль ещё не видна на визуализационных методах.

