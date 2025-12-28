Она ушла раньше славы: почему Брижит Бардо сама закрыла дверь в большое кино

Брижит Бардо, ставшая символом французского кино и одной из самых узнаваемых актрис XX века, скончалась в возрасте 91 года. О ее смерти со ссылкой на Фонд Брижит Бардо сообщило агентство Agence France-Presse.

Об этом говорится в заявлении фонда, опубликованном AFP, где подчеркнули, что актриса в последние десятилетия своей жизни сознательно отказалась от публичной карьеры ради защиты животных и экологической деятельности.

"Фонд Брижит Бардо с огромной скорбью объявляет о кончине своего основателя и президента мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила отказаться от престижной карьеры, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных", — говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Последние месяцы жизни актрисы

Фонд не уточнил точные дату и место смерти Брижит Бардо. При этом ранее французские СМИ сообщали о проблемах со здоровьем актрисы. В конце ноября издание Var-Matin писало, что она была госпитализирована в Тулоне на юге Франции и находилась в больнице "Сен-Жан" около десяти дней. Причины госпитализации официально не раскрывались.

Еще в октябре газета Nice-Matin сообщала, что Бардо провела несколько недель в медицинском учреждении из-за "серьезного заболевания". Подробностей о диагнозе также не приводилось.

Карьера и отказ от кино

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Она начала карьеру в кино в 1950-х годах и быстро стала одной из самых ярких звезд европейского экрана. За свою актерскую жизнь Бардо снялась в 48 фильмах, многие из которых стали классикой.

Среди наиболее известных работ — "Частная жизнь" Луи Маля и "Презрение" Жан-Люка Годара. Картины с ее участием пользовались огромным успехом не только во Франции, но и за ее пределами, а сама актриса стала иконой стиля и символом эпохи.

В возрасте 38 лет Бардо приняла решение завершить актерскую карьеру. Этот шаг она объясняла нежеланием продолжать жизнь в центре публичного внимания.

Защита животных как дело жизни

После ухода из кино Брижит Бардо полностью посвятила себя защите животных. Основанный ею фонд стал одной из наиболее заметных организаций во Франции, выступающих против жестокого обращения с животными и за изменение законодательства в этой сфере.

Именно эта деятельность, по словам представителей фонда, стала главным содержанием ее жизни в последние десятилетия и определила ее общественное наследие не меньше, чем роли в кино.