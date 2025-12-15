Она отбивалась одна, он спасался бегством: уличное нападение стало интернет-приговором

Инцидент в Колумбии за считанные часы превратился в повод для массового возмущения в социальных сетях. Запись показала момент уличного нападения с ножом и реакцию туриста, которая оказалась для многих неожиданной и шокирующей. Об этом сообщает издание New York Post, ссылаясь на распространившиеся в сети кадры.

Нападение у магазина

На видео запечатлены двое туристов в походной одежде с рюкзаками, стоящие возле магазина. В какой-то момент к ним подходит неизвестный мужчина с предметом, похожим на нож, и практически сразу нападает на женщину. Ситуация развивается стремительно и не оставляет времени на раздумья.

Судя по кадрам, мужчина-турист не предпринимает попыток защитить спутницу. Он сначала отступает, затем в панике убегает и прячется за стеной, наблюдая за происходящим со стороны.

"Вместо того чтобы вмешаться, мужчина-путешественник замешкался, отступил на шаг, а затем и вовсе сбежал", — говорится в публикации New York Post.

Схватка и помощь прохожих

Около 15 секунд женщина в одиночку противостояла нападавшему, пытаясь отбиться от ударов. При этом находившиеся поблизости мужчины поначалу не вмешивались, что лишь усилило напряжение происходящего.

Переломный момент наступил, когда один из прохожих решился действовать. Он ударил нападавшего мотоциклетным шлемом, после чего к нему быстро присоединились ещё трое мужчин. Совместными усилиями они повалили подозреваемого на землю и удерживали его до полной нейтрализации.

Реакция сети и вопросы без ответов

Несмотря на то что преступник был обезврежен, турист, сбежавший в начале конфликта, так и не вернулся, чтобы помочь. Точная дата происшествия, а также характер отношений между мужчиной и женщиной официально не уточняются, однако, как отмечает издание, по видео видно, что пара находилась вместе до нападения.

Реакция пользователей соцсетей оказалась крайне жёсткой. Поведение мужчины назвали трусостью и предательством.

"Этот чувак просто сбежал и оставил женщину одну сражаться с этим психом?", — написал один из комментаторов в X.

Другие выражали надежду, что женщина разорвёт с ним отношения, а также благодарили незнакомцев, пришедших на помощь.

Имя туриста не раскрывается, однако в комментариях его поступок уже стал символом малодушия, вызвавшего почти единодушное осуждение.