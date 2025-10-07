Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
У грибов нет мозга, но они проявляют признаки простого интеллекта
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mycelium_RH_%281%29.jpg by Rob Hille
Опубликована сегодня в 6:06

Он вернулся из прошлого: редкий гриб, считавшийся вымершим, снова удивил учёных

На Шри-Ланке возродился вид гриба, исчезнувший более века назад — заявили исследователи

Иногда природа преподносит сюрпризы, которые переворачивают научные представления. Так произошло в Шри-Ланке, где семья, ухаживая за садом, случайно обнаружила гриб, считавшийся вымершим более ста лет. Необычная находка напомнила миру: планета всё ещё хранит тайны, и даже исчезнувшие виды могут вернуться.

Сравнение: вымершие виды, найденные вновь

Вид Место обнаружения Считался исчезнувшим Примерное время "возвращения"
Mutinus bambusinus (гриб) Шри-Ланка более 100 лет 2025 год
Целакант (рыба) Южная Африка 66 млн лет 1938 год
Филодина кавказская (нематода) Сибирь десятки тысяч лет 2020 год
Орхидея Diuris brumalis Австралия 80 лет 2022 год

Советы шаг за шагом

  1. Фиксируйте необычные находки. Если вы видите неизвестное растение или гриб — сфотографируйте его с разных ракурсов.

  2. Не выкапывайте и не трогайте. Это важно для сохранения природного контекста и ДНК.

  3. Сообщите специалистам. Местные университеты, ботанические сады и научные сообщества охотно принимают сообщения от граждан.

  4. Проверьте геолокацию. Точное место поможет исследователям повторно обнаружить объект.

  5. Публикуйте фото на специализированных платформах. Например, iNaturalist или GBIF — они позволяют учёным находить такие случаи по всему миру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: срывать редкое растение или гриб "на память".
    Последствие: утрата важного экземпляра и возможного открытия.
    Альтернатива: ограничиться фото и координатами.

  • Ошибка: не сообщать о находке.
    Последствие: редкий вид может снова "исчезнуть" из науки.
    Альтернатива: отправить снимок в ближайший университет или научный центр.

  • Ошибка: публиковать точные координаты без защиты.
    Последствие: риск уничтожения вида сборщиками.
    Альтернатива: передавать данные напрямую специалистам.

А что если…

А что если такие "возрождения" происходят чаще, чем кажется? Учёные уже говорят о феномене Лазаревых видов - организмов, которых считали вымершими, но они выжили в труднодоступных местах. Это значит, что мы знаем далеко не всё о биоразнообразии планеты. Возможно, под нашими окнами живут те, кого давно списали в прошлое.

Плюсы и минусы "возвращения" редких видов

Плюсы Минусы
Расширение знаний о биоразнообразии возможная угроза для экосистем, если среда изменилась
Мотивация для охраны природы риск браконьерства и сбора редких видов
Повышение интереса к гражданской науке трудности подтверждения подлинности находок
Новые генетические исследования необходимость долгого наблюдения и охраны

FAQ

Что такое Mutinus bambusinus?
Это редкий гриб из семейства веселковых, отличающийся ярко-красным цветом и формой, напоминающей бамбук.

Почему он считался вымершим?
С момента последнего упоминания о нём прошло более века, и никаких подтверждённых находок не было.

Кто подтвердил открытие?
Аспирант Бхатия Гопаллава и учёная Дипти Якандавала из Университета Перадении.

Мифы и правда

  • Миф: исчезнувшие виды не могут "возрождаться".
    Правда: некоторые просто оставались незамеченными из-за ограниченных исследований.

  • Миф: редкие грибы опасны.
    Правда: большинство видов, включая Mutinus bambusinus, не ядовиты, хотя их не употребляют в пищу.

  • Миф: открытия делают только учёные.
    Правда: гражданская наука играет всё большую роль в экологии и сохранении видов.

Исторический контекст

  1. Первые упоминания о Mutinus bambusinus относятся к XIX веку, когда его обнаружили в Европе.

  2. В начале XX века вид исчез из научных каталогов — новых находок не поступало.

  3. В XXI веке развитие онлайн-сообществ натуралистов позволило "вернуть" в науку десятки подобных видов.

Три интересных факта

  1. Грибы рода Mutinus выделяют сильный запах, который привлекает насекомых — именно они разносят их споры.

  2. Подобные "возрождения" видов учёные называют в честь Лазаря — символа возвращения к жизни.

  3. В Шри-Ланке этот случай стал первым подтверждённым примером "воскрешения" гриба за всю историю страны.

