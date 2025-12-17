Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:03

Он никуда не уходил: знакомый грипп набирает силу и готовит неприятный сюрприз

Изменчивость вируса гриппа повышает риск тяжелых форм заболевания — вирусолог Малинникова

Вирус гриппа, хорошо знакомый человечеству уже десятилетия, может со временем стать заметно опаснее. Его способность к изменениям остается одной из главных угроз для системы здравоохранения, особенно после пандемии, когда внимание к сезонным инфекциям ослабло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мнение специалистов.

Чем опасна изменчивость вируса

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова напомнила, что так называемый гонконгский грипп относится к типу А(H3N2) и циркулирует среди людей с 1968 года. Несмотря на длительную историю, вирус не утратил актуальности и продолжает активно распространяться.

"Так называемый штамм "гонконгский" — это грипп типа А(H3N2), этот вирус к нам пришел в 1968 году и до сих пор активно циркулирует", — пояснила врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

По ее словам, вирус гриппа отличается высокой изменчивостью. При определенных условиях может произойти антигенный сдвиг — глубокое изменение структуры вируса, в результате которого он становится более заразным и опасным для человека. Специалисты уже наблюдают, как вирусы способны преодолевать межвидовой барьер, меняя механизмы, отвечающие за контагиозность.

Кто находится в зоне риска

После пандемии грипп вновь выходит на ведущие позиции среди сезонных инфекций. По словам Малинниковой, он стал активнее распространяться и чаще поражать население, особенно уязвимые группы.

Наиболее тяжело заболевание переносят дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Именно у них вирус A(H3N2) нередко вызывает осложненное течение. При этом этот штамм сейчас доминирует в структуре гриппов, циркулирующих на территории России.

Роль вакцинации

Несмотря на потенциальную угрозу мутаций, у медицины остается эффективный инструмент сдерживания вируса. Речь идет о вакцинации, которая формирует устойчивую иммунную прослойку в обществе.

"Но у нас с вами есть такой сдерживающий компонент, как вакцинация. Это уже не просто доказано научными исследованиями, но и временем, что именно вакцинация дает защиту человеческому организму", — подчеркнула Елена Малинникова.

По ее словам, именно массовая вакцинация не позволяет реализоваться антигенному сдвигу вируса, даже несмотря на его стремление к изменениям.

Эпидемиологическая ситуация в России

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали о сезонном подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. В структуре инфекций преобладает вирус гриппа A(H3N2). При этом подавляющее большинство случаев — до 99,5% — протекают в легкой или средней форме.

Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой и составляет около 1,8%. Эти данные, по оценкам специалистов, подтверждают эффективность профилактических мер и сформированного коллективного иммунитета.

