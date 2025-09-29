Проверка без стыда и риска: как новый ИИ избавляет интернет от паспортизации
Многие годы онлайн-платформы и сервисы используют процедуры KYC ("знай своего клиента"), требуя загрузки документов и селфи для подтверждения личности. Теперь с ростом законов о проверке возраста в США, Великобритании, Австралии и других странах на первый план выходит новая индустрия: компании, которые проверяют возраст и удостоверения личности пользователей. Но чем больше данных собирается, тем выше риск их утечки или коммерческого использования.
TruSources: проверка без утечек
На фоне этих проблем появился стартап TruSources, который представит свою технологию на конференции TechCrunch Disrupt 2025. В отличие от большинства конкурентов, TruSources проводит проверку прямо на устройстве пользователя — данные не уходят на серверы.
Основатель компании Санджай Кришнамурти, ранее работавший над шифровальным движком WhatsApp, объясняет:
"В нескольких странах всем приложениям необходимо знать ваш возраст, и это создало огромную проблему, поскольку они не хотят принимать удостоверения личности по всему миру, а это влечет за собой всевозможные юридические последствия".
По его словам, TruSources решает эту задачу локально — приложение использует встроенную модель машинного обучения для выявления подделок и дипфейков.
Как работает технология
-
Проверка личности и возраста выполняется локально.
-
Используется ML-модель, обученная на наборе данных для выявления поддельных удостоверений и дипфейков.
-
Данные пользователя не загружаются на серверы компании.
-
Возможна интеграция с корпоративными системами единого входа и сайтами, где необходима верификация.
Приложение также умеет генерировать QR-код, который можно использовать в реальном мире, например, для входа в бар или клуб без предъявления физического паспорта.
Сравнение: традиционные решения и TruSources
|Параметр
|Традиционная проверка
|TruSources
|Где обрабатываются данные
|На серверах компании
|На устройстве пользователя
|Риски
|Утечки, кражи, монетизация данных
|Минимальные, так как данные не покидают телефон
|Использование
|Проверка KYC и возраста онлайн
|Онлайн-сервисы + офлайн-подтверждения через QR
|Примеры
|Jumio, Yoti, Onfido
|TruSources
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: загрузка документов на сторонние серверы.
Последствие: риск утечки персональных данных.
Альтернатива: проверка личности на устройстве (TruSources).
-
Ошибка: хранение селфи и копий паспортов.
Последствие: рост затрат на безопасность и юридические риски.
Альтернатива: локальная ML-верификация без хранения.
-
Ошибка: универсальная проверка без учёта региональных законов.
Последствие: конфликты с регуляторами и судебные иски.
Альтернатива: децентрализованная модель с соблюдением локальных норм.
А что если…
Если технология TruSources станет массовой, пользователи смогут безопасно подтверждать возраст и личность без риска передачи документов третьим сторонам. Это изменит правила игры: государствам будет проще внедрять законы о проверке возраста, а компаниям не придётся хранить у себя базы паспортных данных.
Плюсы и минусы TruSources
|Плюсы
|Минусы
|Максимальная защита конфиденциальности
|Технология пока на ранней стадии
|Подходит для законов KYC и проверки возраста
|Ограниченная база данных на старте
|Универсальность (онлайн и офлайн)
|Требуется доверие к алгоритмам
|Удобство для пользователей (QR вместо паспорта)
|Нужна интеграция в экосистему сервисов
FAQ
Безопасно ли использовать TruSources?
Да, данные не покидают устройство и не хранятся на сторонних серверах.
Где можно будет использовать?
В приложениях и сайтах с проверкой возраста, а также в реальной жизни через QR-код (например, в барах).
Кому выгодна технология?
И пользователям, и компаниям: первые сохраняют конфиденциальность, вторые избегают юридических рисков и затрат на хранение данных.
Мифы и правда
-
Миф: проверка личности всегда требует загрузки паспорта.
Правда: TruSources делает это локально без передачи документов.
-
Миф: стартапы не могут конкурировать с лидерами KYC.
Правда: именно они часто предлагают самые инновационные решения.
-
Миф: офлайн-проверка невозможна без документа.
Правда: QR-код может заменить паспорт для подтверждения возраста.
3 интересных факта
• Кришнамурти работал над WhatsApp-шифрованием до основания TruSources.
• Компания разработала не только KYC-решение, но и приложение для выявления дипфейков.
• TruSources — один из немногих стартапов, предлагающих одновременно онлайн- и офлайн-верификацию личности.
Исторический контекст
-
2010-е — рост KYC-проверок для банков и онлайн-сервисов.
-
2020-е — внедрение законов о проверке возраста в США, Великобритании, Австралии.
-
2023-2024 — рост числа стартапов KYC и критика их из-за рисков утечек данных.
-
2025 — TruSources выходит на рынок с локальной технологией проверки.
