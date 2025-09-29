Проверка без стыда и риска: как новый ИИ избавляет интернет от паспортизации

Многие годы онлайн-платформы и сервисы используют процедуры KYC ("знай своего клиента"), требуя загрузки документов и селфи для подтверждения личности. Теперь с ростом законов о проверке возраста в США, Великобритании, Австралии и других странах на первый план выходит новая индустрия: компании, которые проверяют возраст и удостоверения личности пользователей. Но чем больше данных собирается, тем выше риск их утечки или коммерческого использования.

TruSources: проверка без утечек

На фоне этих проблем появился стартап TruSources, который представит свою технологию на конференции TechCrunch Disrupt 2025. В отличие от большинства конкурентов, TruSources проводит проверку прямо на устройстве пользователя — данные не уходят на серверы.

Основатель компании Санджай Кришнамурти, ранее работавший над шифровальным движком WhatsApp, объясняет:

"В нескольких странах всем приложениям необходимо знать ваш возраст, и это создало огромную проблему, поскольку они не хотят принимать удостоверения личности по всему миру, а это влечет за собой всевозможные юридические последствия".

По его словам, TruSources решает эту задачу локально — приложение использует встроенную модель машинного обучения для выявления подделок и дипфейков.

Как работает технология

Проверка личности и возраста выполняется локально.

Используется ML-модель, обученная на наборе данных для выявления поддельных удостоверений и дипфейков.

Данные пользователя не загружаются на серверы компании.

Возможна интеграция с корпоративными системами единого входа и сайтами, где необходима верификация.

Приложение также умеет генерировать QR-код, который можно использовать в реальном мире, например, для входа в бар или клуб без предъявления физического паспорта.

Сравнение: традиционные решения и TruSources

Параметр Традиционная проверка TruSources Где обрабатываются данные На серверах компании На устройстве пользователя Риски Утечки, кражи, монетизация данных Минимальные, так как данные не покидают телефон Использование Проверка KYC и возраста онлайн Онлайн-сервисы + офлайн-подтверждения через QR Примеры Jumio, Yoti, Onfido TruSources

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: загрузка документов на сторонние серверы.

Последствие: риск утечки персональных данных.

Альтернатива: проверка личности на устройстве (TruSources).

Ошибка: хранение селфи и копий паспортов.

Последствие: рост затрат на безопасность и юридические риски.

Альтернатива: локальная ML-верификация без хранения.

Ошибка: универсальная проверка без учёта региональных законов.

Последствие: конфликты с регуляторами и судебные иски.

Альтернатива: децентрализованная модель с соблюдением локальных норм.

А что если…

Если технология TruSources станет массовой, пользователи смогут безопасно подтверждать возраст и личность без риска передачи документов третьим сторонам. Это изменит правила игры: государствам будет проще внедрять законы о проверке возраста, а компаниям не придётся хранить у себя базы паспортных данных.

Плюсы и минусы TruSources

Плюсы Минусы Максимальная защита конфиденциальности Технология пока на ранней стадии Подходит для законов KYC и проверки возраста Ограниченная база данных на старте Универсальность (онлайн и офлайн) Требуется доверие к алгоритмам Удобство для пользователей (QR вместо паспорта) Нужна интеграция в экосистему сервисов

FAQ

Безопасно ли использовать TruSources?

Да, данные не покидают устройство и не хранятся на сторонних серверах.

Где можно будет использовать?

В приложениях и сайтах с проверкой возраста, а также в реальной жизни через QR-код (например, в барах).

Кому выгодна технология?

И пользователям, и компаниям: первые сохраняют конфиденциальность, вторые избегают юридических рисков и затрат на хранение данных.

Мифы и правда

Миф: проверка личности всегда требует загрузки паспорта.

Правда: TruSources делает это локально без передачи документов.

Миф: стартапы не могут конкурировать с лидерами KYC.

Правда: именно они часто предлагают самые инновационные решения.

Миф: офлайн-проверка невозможна без документа.

Правда: QR-код может заменить паспорт для подтверждения возраста.

3 интересных факта

• Кришнамурти работал над WhatsApp-шифрованием до основания TruSources.

• Компания разработала не только KYC-решение, но и приложение для выявления дипфейков.

• TruSources — один из немногих стартапов, предлагающих одновременно онлайн- и офлайн-верификацию личности.

Исторический контекст