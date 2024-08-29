В Омской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей, что стало причиной переноса сроков уборочной кампании, сообщает губернатор Виталий Хоценко на своем Telegram-канале.
В Омске за сутки выпало 174% от месячной нормы осадков. Губернатор отметил, что из-за интенсивных осадков аграриям в регионе пришлось сдвинуть сроки уборки. В связи с этим было принято решение о введении ЧС, что даст возможность фермерам, имеющим страховые полисы на случай таких экстренных ситуаций, подать заявки на страховые выплаты.
Он также уточнил, что в 2024 году под страхованием от природных катастроф находится 946 тыс. гектаров посевных площадей в области. Глава региона подчеркнул, что даже в сложных погодных условиях местные сельхозпроизводители прилагают все усилия для проведения уборочной кампании.
Ранее Николай Дрофа, министр сельского хозяйства Омской области, сообщил, что местные аграрии планируют собрать в 2024 году на миллион тонн зерна больше, чем в предыдущем году, что составит 3,5 миллиона тонн.
Фото: commons. wikimedia.org/Roman Gridin/Claas
Американист Дудаков: Цукерберг сдал подельников из-за ареста Дурова
Американист Алексей Дудаков убеждён, что признание основателя Facebook* Марка Цукерберга о манипуляциях информацией под давлением Вашингтона — это политическая граната. Это заявление имеет важные политические последствия.
Красносельский: Приднестровье готово к возможному прекращению подачи газа через Украину
Приднестровье готово к тому, что подача российского газа через Украину в конце 2024 года может прекратиться. Такое заявление сделал президент республики Вадим Красносельский во время пресс-конференции, которая была посвящена 34-й годовщине провозглашения Приднестровья.
Екатерина Гордон не стала извиняться перед певцом Шаманом
Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему считает выступление певца Шамана в Оренбурге за 16 миллионов рублей неправильным.
Основатель Telegram Дуров семь лет не навещал отца в Санкт-Петербурге
Основатель Telegram Павел Дуров семь лет не навещал отца в Петербурге. Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург" со ссылкой на соседей Валерия Дурова.