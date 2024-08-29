Омская область вводит режим ЧС: задержка уборочной кампании из-за проливных дождей

В Омской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей, что стало причиной переноса сроков уборочной кампании, сообщает губернатор Виталий Хоценко на своем Telegram-канале.

В Омске за сутки выпало 174% от месячной нормы осадков. Губернатор отметил, что из-за интенсивных осадков аграриям в регионе пришлось сдвинуть сроки уборки. В связи с этим было принято решение о введении ЧС, что даст возможность фермерам, имеющим страховые полисы на случай таких экстренных ситуаций, подать заявки на страховые выплаты.

Он также уточнил, что в 2024 году под страхованием от природных катастроф находится 946 тыс. гектаров посевных площадей в области. Глава региона подчеркнул, что даже в сложных погодных условиях местные сельхозпроизводители прилагают все усилия для проведения уборочной кампании.

Ранее Николай Дрофа, министр сельского хозяйства Омской области, сообщил, что местные аграрии планируют собрать в 2024 году на миллион тонн зерна больше, чем в предыдущем году, что составит 3,5 миллиона тонн.

Фото: commons. wikimedia.org/Roman Gridin/Claas