Омск. Особняк Батюшкова
Омск. Особняк Батюшкова
© commons.wikimedia.org by Titov E is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:32

Омск постарел почти на целый век: в архивах нашли забытую дату основания города

Архивный документ из Москвы подтвердил основание Омска на 88 лет раньше

Архивная находка в Москве заставила по-новому взглянуть на историю одного из крупнейших городов Сибири, сместив дату его основания почти на столетие. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ, обнаруженный в Центральном государственном архиве Москвы и касающийся появления поселения в устье реки Омь.

Документ из XVII века

Историки нашли указ царя Михаила Фёдоровича об основании острога в устье Оми, датированный 1628 годом. Этот источник стал прямым письменным подтверждением гипотезы, которую ранее выдвигали археологи на основании полевых исследований в центре Омска. Документ указывает, что поселение, положившее начало будущему городу, возникло значительно раньше принятой сегодня официальной даты.

До сих пор годом основания Омска считался 1716-й, когда по указу Петра I отряд казаков под командованием подполковника Ивана Бухгольца заложил Омскую крепость. Однако новый архивный материал показывает, что освоение этой территории началось ещё в первой трети XVII века, в период правления первого царя из династии Романовых.

Археологические подтверждения

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов отметил, что выводы архивистов совпали с результатами раскопок последних лет.

"Научное сообщество России — это археологи и историки — сходятся во мнении, что 1628 год можно считать началом освоения Омска", — заявил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Он напомнил, что в 2024 году в устье Оми был обнаружен культурный слой первой половины XVII века. Его датировали по монетам времён Михаила Фёдоровича, правившего в 1613–1645 годах, а также по предметам быта, найденным в ходе раскопок. Эти данные стали важным аргументом в пользу пересмотра исторической хронологии города.

Возможный пересмотр истории города

Совпадение письменных и археологических источников усилило позиции сторонников более ранней даты основания Омска. Речь идёт не о разрозненных находках, а о целостной картине освоения территории, подтверждённой как материальными свидетельствами, так и государственным актом XVII века.

Теперь перед историками и региональными властями стоит вопрос о возможном пересмотре официальной даты основания города. Если выводы будут окончательно закреплены, Омск может получить новую точку отсчёта своей истории, уходящую в эпоху раннего освоения Сибири Русским государством.

