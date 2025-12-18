Наличные или карта? В омских автобусах разница в цене проезда теперь составляет целых 7 рублей

С 1 января в Омске изменится экономика поездки на муниципальном автобусе: официальный тариф для перевозчика вырастет почти до 65 рублей, но пассажиры будут платить заметно меньше. Об этом сообщает NGS55. RU со ссылкой на проект приказа, подготовленный Региональной энергетической комиссией Омской области и размещенный на сайте ведомства.

Какой тариф установят перевозчику

Проект документа корректирует действующий тариф на перевозку пассажиров автобусами муниципального перевозчика Омска — АО "Пассажирское предприятие № 8". На 2026 год предлагается установить тариф в размере 64,99 рубля за одну поездку. Сейчас этот показатель составляет 57,43 рубля, то есть рост окажется ощутимым.

В материале подчеркивается, что речь идет именно о тарифе для предприятия, а не о сумме, которую пассажир отдаёт при входе в автобус. Эти величины различаются, поскольку часть затрат перевозчика покрывается за счет бюджета. Поэтому формулировка "проезд подорожает до 65 рублей" относится к расчетной стоимости услуги, а не к платежу горожанина.

Сколько заплатят пассажиры с 1 января

Провозная плата — реальная стоимость поездки для омичей — с 1 января составит 40 рублей при оплате банковскими картами и проездными "Омка". При расчете наличными цена будет выше — 47 рублей. Таким образом, разница в способе оплаты сохранится, а безналичный вариант останется более выгодным.

NGS55.RU отдельно отмечает, что путать тариф и провозную плату не следует, поскольку это разные параметры. Тариф отражает стоимость перевозки для предприятия, а провозная плата — тот платеж, который внесет пассажир. Именно поэтому при росте тарифа провозная плата может увеличиваться не пропорционально или меняться по иной логике.

Кто покрывает разницу и сколько это стоит бюджету

Разницу между тарифом 64,99 рубля и провозной платой, установленной для пассажиров, перевозчику компенсируют из бюджета города. Это межтарифная разница, которая позволяет удерживать цену поездки для населения ниже расчетной стоимости услуги. Для АО "Пассажирское предприятие № 8" такая компенсация становится обязательной частью финансовой модели.

В тексте приводится и сопоставление с электротранспортом. Одна поездка жителя Омска в трамвае и троллейбусе обходится городской казне расходами от 12,43 до 19,43 рубля. Именно в таком диапазоне перевозчик получает компенсацию межтарифной разницы, что показывает масштаб бюджетного участия в поддержании общественного транспорта.