Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ремень безопасности
ремень безопасности
© Freepik by yanalya is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:01

Руль с секретом: как пластик может повлиять на работу подушки безопасности

Автопроизводитель Omoda сообщил о бесплатной замене рулевой накладки и подушки безопасности в РФ

Автопроизводитель Omoda запускает в России сервисную кампанию по замене пластиковой накладки рулевого колеса вместе с фронтальной подушкой безопасности водителя. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

В чём причина?
По данным компании, во время производства возникли отклонения:

"Чрезмерный наклон направляющей привёл к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, как следствие, к неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности".

Такая особенность может повлиять на корректность работы узла.

Как будет проходить замена?

  • работы выполнят бесплатно,
  • все операции будут проводиться в официальных дилерских центрах Omoda.

Итог
Компания оперативно реагирует на возможный дефект и проводит бесплатную замену элементов, связанных с безопасностью, чтобы исключить риски для владельцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минтранс Подмосковья назвал даты пиковых пробок в начале сентября сегодня в 8:05

Сентябрь превращает дороги Подмосковья в ловушку: где застрянут первые миллионы машин

В начале сентября Подмосковье ждут серьёзные пробки: число машин превысит 3 млн в сутки, а пик заторов придётся на 1, 2 и 5 сентября.

Читать полностью » Японский и китайский автопроизводители испытали двигатель на аммиаке с сокращением выбросов на 90% сегодня в 7:12

Бензин и дизель уходят в прошлое: автопроизводители срочно ищут замену

Европа готовится отказаться от бензина и дизеля к 2035 году. Но вместо электрокаров внимание инженеров привлекло неожиданное топливо — аммиак.

Читать полностью » Константин Истомин: новая партия бензина АИ-92 для Курил уже в пути сегодня в 7:02

Бензин исчез с Курил: почему АИ-92 стали искать, как золото

На Курилах временно исчез АИ-92: топливо направили на нужды спецтранспорта, а жители ждут новую партию. Цена бензина тем временем бьёт рекорды.

Читать полностью » В Шанхае открылся завод SAIC-Audi для выпуска электромобилей мощностью 360 тыс. машин в год сегодня в 6:50

Завод, где роботы делают всё: Audi открыла в Шанхае производство будущего

В Шанхае открылся завод SAIC–Audi, полностью автоматизированный и готовый выпускать 360 тыс. электромобилей в год. Первым стал Audi E5 Sportback.

Читать полностью » Toyota протестировала систему Sweep для хранения энергии на батареях электромобилей в Хиросиме сегодня в 6:10

Toyota нашла, как использовать старые аккумуляторы — так электромобили дают свет тысячам домов

Toyota испытала систему Sweep, превращающую отработанные батареи электромобилей в энергохранилища. Первые результаты уже впечатляют, но главное — впереди.

Читать полностью » Stellantis начала выпуск гибридных Peugeot 208 и 2008 BioHybrid в Аргентине сегодня в 5:46

Новый шаг Stellantis: что скрывается под капотом Peugeot с BioHybrid

Peugeot запустил в Аргентине выпуск гибридных 208 и 2008 с системой BioHybrid. Чем уникальны эти модели и зачем Stellantis делает ставку на "гибкие" технологии?

Читать полностью » Kawasaki представила новый круизер Eliminator 2025 в Индии сегодня в 5:11

Этот круизер Kawasaki удивил даже скептиков — максимальная скорость выше 160 км/ч

Новый Kawasaki Eliminator 2025 меняет правила игры: мощный мотор, смелый дизайн и технологии делают его серьёзным соперником для Royal Enfield.

Читать полностью » Октановое число бензина АИ-95 может снизиться до АИ-92 при неисправной крышке бака — предупреждают специалисты сегодня в 4:42

Незаметный враг под капотом: как бензин теряет октановое число на глазах

Почему АИ-95 может за пару недель превратиться в АИ-92? Причина кроется в крышке бензобака и особенностях присадок, которые улетучиваются на жаре.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Суд в США предъявил Lil Nas X четыре обвинения, включая сопротивление полиции
Садоводство

Агрономы: сансевиерию можно поливать кубиками льда для равномерного увлажнения
Наука и технологии

1800 монет и серебряные украшения: что говорят находки о Древнем Новгороде
Питомцы

Как ухаживать за русским чёрным терьером: советы владельцам
Спорт и фитнес

Травматолог Аржаков: мышечная боль после тренировки связана с микротравмами волокон
Красота и здоровье

Ведомство опровергло слухи о неизвестной инфекции с кашлем и температурой
ДФО

На передовую вместе: Яна Демина и её путь от военкора до бойца
Питомцы

Три породы собак, подходящие для жизни в квартире без лишних хлопот, по данным кинологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru