Руль с секретом: как пластик может повлиять на работу подушки безопасности

Автопроизводитель Omoda запускает в России сервисную кампанию по замене пластиковой накладки рулевого колеса вместе с фронтальной подушкой безопасности водителя. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

В чём причина?

По данным компании, во время производства возникли отклонения:

"Чрезмерный наклон направляющей привёл к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, как следствие, к неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности".

Такая особенность может повлиять на корректность работы узла.

Как будет проходить замена?

работы выполнят бесплатно,

все операции будут проводиться в официальных дилерских центрах Omoda.

Итог

Компания оперативно реагирует на возможный дефект и проводит бесплатную замену элементов, связанных с безопасностью, чтобы исключить риски для владельцев.