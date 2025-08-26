Руль с секретом: как пластик может повлиять на работу подушки безопасности
Автопроизводитель Omoda запускает в России сервисную кампанию по замене пластиковой накладки рулевого колеса вместе с фронтальной подушкой безопасности водителя. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.
В чём причина?
По данным компании, во время производства возникли отклонения:
"Чрезмерный наклон направляющей привёл к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, как следствие, к неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности".
Такая особенность может повлиять на корректность работы узла.
Как будет проходить замена?
- работы выполнят бесплатно,
- все операции будут проводиться в официальных дилерских центрах Omoda.
Итог
Компания оперативно реагирует на возможный дефект и проводит бесплатную замену элементов, связанных с безопасностью, чтобы исключить риски для владельцев.
