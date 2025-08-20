Китайцы готовят двойной удар: Omoda выпустит в России два кроссовера сразу

Кто сказал, что автопремьеры бывают скучными? Китайский бренд Omoda готовит для российского рынка сразу два кроссовера, и оба они способны удивить. Речь идёт об обновлённом C5 и яркой новинке C3. Причём компания подчёркивает: речь идёт не о лёгком рестайлинге, а о "совершенно новой версии".

Omoda C5: гибридный флагман с новым лицом

Первым на рынок России приедет Omoda C5, премьера которого ожидается до конца этого года. Пока технические подробности производитель держит в секрете, но многое стало известно по его дебюту в Шанхае. Там автомобиль показали в гибридной модификации SHS, которая сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель на 156 л. с. и электромотор мощностью 204 л. с. В сумме установка выдаёт впечатляющие 360 сил и 530 Н·м крутящего момента — показатели, сопоставимые с куда более дорогими моделями на рынке.

Внешность машины заметно изменилась: дизайнеры обновили переднюю часть, добавили оригинальные ходовые огни и переработали заднюю оптику. Салон тоже преобразился: двойной экран уступил место отдельному планшету мультимедиа, руль стал двухспицевым, а селектор КПП переехал на рулевую колонку. Такое решение характерно для премиального сегмента, где ценят не только стиль, но и эргономику.

Omoda C3: компакт, но с характером

Следом в России появится Omoda C3 — компактный кроссовер, впервые представленный ещё в 2023 году, а полноценный дебют состоялся в апреле 2025-го в Китае. Внешне машина выглядит свежо и динамично: двухцветная окраска, резкие линии кузова и массивные колёсные арки придают ей спортивный облик.

Фары у C3 выполнены в двухъярусном формате, а задние фонари с молниевидным узором отсылают к старшей модели C7, что создаёт ощущение преемственности в дизайне. По информации компании, мировая премьера новинки пройдёт в октябре, где и представят полные характеристики. Уже известно, что модель получит бензиновую, гибридную и полностью электрическую версии, что явно намекает на её глобальные амбиции.