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Как приготовить омлет с ветчиной и грибами
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Вкусный и быстрый завтрак: омлет с ветчиной и грибами

Как приготовить омлет с ветчиной и грибами

Ингредиенты

  1. 2 ст. л. сливочного масла.
  2. Грибы.
  3. Соль и черный перец по вкусу.
  4. 8 яиц.
  5. 4 ст. л. молока
  6. 1 стакан тертого твердого сыра.
  7. Нарезанный зеленый лук.

Приготовление

  1. Растопите 2 чайные ложки сливочного масла в сковороде и затем добавьте грибы. Готовьте от 5 до 7 минут.
  2. Приправьте солью и перцем и переложите в миску.
  3. Нагрейте 1 чайную ложку сливочного масла в сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне.
  4. Взбейте 2 яйца с молоком и приправьте солью и перцем.
  5. Добавьте яйца в сковороду и с помощью деревянной ложки или жаропрочной лопатки перемещайте их, как будто вы их взбиваете.
  6. Продолжайте делать это в течение 30 секунд, пока не застынет примерно половина яиц, затем ложкой осторожно приподнимите край омлета и покрутите жидкое яйцо так, чтобы оно стекало вниз к сковороде.
  7. Когда все застынет, добавьте сыра и обжаренных грибов.
  8. Сложите омлет (либо один раз для полумесяца, либо два раза для длинного тонкого омлета) и аккуратно переложите на теплую тарелку. Украсьте хрустящей ветчиной и зеленым луком (если используете).

Фото: commons.wikimedia.org/Valdavia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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