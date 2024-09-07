Вкусный и быстрый завтрак: омлет с ветчиной и грибами

Как приготовить омлет с ветчиной и грибами
Ингредиенты
- 2 ст. л. сливочного масла.
- Грибы.
- Соль и черный перец по вкусу.
- 8 яиц.
- 4 ст. л. молока
- 1 стакан тертого твердого сыра.
- Нарезанный зеленый лук.
Приготовление
- Растопите 2 чайные ложки сливочного масла в сковороде и затем добавьте грибы. Готовьте от 5 до 7 минут.
- Приправьте солью и перцем и переложите в миску.
- Нагрейте 1 чайную ложку сливочного масла в сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне.
- Взбейте 2 яйца с молоком и приправьте солью и перцем.
- Добавьте яйца в сковороду и с помощью деревянной ложки или жаропрочной лопатки перемещайте их, как будто вы их взбиваете.
- Продолжайте делать это в течение 30 секунд, пока не застынет примерно половина яиц, затем ложкой осторожно приподнимите край омлета и покрутите жидкое яйцо так, чтобы оно стекало вниз к сковороде.
- Когда все застынет, добавьте сыра и обжаренных грибов.
- Сложите омлет (либо один раз для полумесяца, либо два раза для длинного тонкого омлета) и аккуратно переложите на теплую тарелку. Украсьте хрустящей ветчиной и зеленым луком (если используете).
Фото: commons.wikimedia.org/Valdavia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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