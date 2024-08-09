"Эталонное блюдо": диетолог назвала самый полезный способ приготовления яиц

Омлет на пару, в силиконовой форме, является эталонным блюдом из яиц, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание", диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.
"Омлет на пару или в силиконовой форме — это номер один, эталон, практически стопроцентное усвоение белка, но на это влияет термообработка", — отметила она.
По словам Диановой, после парового омлета лучшими способами приготовления являются яйца в мешочек, бенедикт и пашот. При этом нужно покупать яйца в надёжном месте, чтобы не было риска подхватить сальмонеллёзом, предупредила врач.
Меньшей пользой обладают жареный на сковороде омлет и яичница. Самыми вредными оказались сырые яйца — они плохо усваиваются организмом, подытожила диетолог.
Фото: Freepik.
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