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Диетолог Дианова: омлет на пару — самое полезное яичное блюдо
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"Эталонное блюдо": диетолог назвала самый полезный способ приготовления яиц

Диетолог Дианова: омлет на пару — самое полезное яичное блюдо

Омлет на пару, в силиконовой форме, является эталонным блюдом из яиц, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание", диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.

"Омлет на пару или в силиконовой форме — это номер один, эталон, практически стопроцентное усвоение белка, но на это влияет термообработка", — отметила она.

По словам Диановой, после парового омлета лучшими способами приготовления являются яйца в мешочек, бенедикт и пашот. При этом нужно покупать яйца в надёжном месте, чтобы не было риска подхватить сальмонеллёзом, предупредила врач.

Меньшей пользой обладают жареный на сковороде омлет и яичница. Самыми вредными оказались сырые яйца — они плохо усваиваются организмом, подытожила диетолог.

Фото: ﻿Freepik.

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