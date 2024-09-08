Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Омлет с авокадо, помидором и зеленью — пошаговый рецепт
  1. Главная
  2. Еда

Идеальный завтрак: рецепт омлета с авокадо, помидором и зеленью

Омлет с авокадо, помидором и зеленью — пошаговый рецепт

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного омлета с авокадо, помидором и зеленью. Блюдо станет идеальным завтраком. Рассказываем, как его приготовить.

Ингредиенты:

  • Авокадо — 0,5 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Молоко — 0,5 стакана
  • Укроп — 3 веточки
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. В миску разбить яйца. Посолить и перемешать.
  2. Добавить молоко. Снова перемешать.
  3. Нарезать авокадо пластинками, а помидор — кольцами.
  4. Нашинковать укроп.
  5. На сковороду налить подсолнечное масло. Разогреть.
  6. Выложить на сковороду кусочки помидора. Залить яичной массой. Сверху выложить кусочки авокадо и посыпать укропом.
  7. Готовить в течение 10 минут. Приятного аппетита!

Фото: freepik.com/timolina

Мир

Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы своего Офиса

Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы своего Офиса

Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук, которая ранее занимала пост вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции, на должность заместителя руководителя своего офиса

Читать полностью
На

На "Автоторе" запустят производство российских эклетромобилей

На заводе "Автотор" в Калининграде идет активная подготовка к запуску производства электромобилей под брендом "АмберАвто".

Читать полностью

Общество

Евгению Поддубному присудили премию

Евгению Поддубному присудили премию "Солидарность"

Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному вручена премия "Солидарность", согласно решению секретариата Союза журналистов России, об этом сообщается на официальном сайте организации

Читать полностью
Композитор Крутой удивил шоу-бизнес, когда стал продюсером

Композитор Крутой удивил шоу-бизнес, когда стал продюсером "Фабрики звёзд — 4" — музкритик

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, что композитор Игорь Крутой удивил шоу-бизнес, когда стал продюсером шоу "Фабрика звёзд — 4".

Читать полностью

Новости