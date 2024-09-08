Идеальный завтрак: рецепт омлета с авокадо, помидором и зеленью

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного омлета с авокадо, помидором и зеленью. Блюдо станет идеальным завтраком. Рассказываем, как его приготовить.
Ингредиенты:
- Авокадо — 0,5 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Яйцо — 2 шт.
- Молоко — 0,5 стакана
- Укроп — 3 веточки
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- В миску разбить яйца. Посолить и перемешать.
- Добавить молоко. Снова перемешать.
- Нарезать авокадо пластинками, а помидор — кольцами.
- Нашинковать укроп.
- На сковороду налить подсолнечное масло. Разогреть.
- Выложить на сковороду кусочки помидора. Залить яичной массой. Сверху выложить кусочки авокадо и посыпать укропом.
- Готовить в течение 10 минут. Приятного аппетита!
Фото: freepik.com/timolina
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