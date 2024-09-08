Идеальный завтрак: рецепт омлета с авокадо, помидором и зеленью

Омлет с авокадо, помидором и зеленью — пошаговый рецепт

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного омлета с авокадо, помидором и зеленью. Блюдо станет идеальным завтраком. Рассказываем, как его приготовить.

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