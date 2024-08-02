Полное руководство по приготовлению совершенного омлета

Омлет - одно из самых простых и в то же время популярных блюд из яиц. Казалось бы, что может быть проще, чем взбить яйца и поджарить их на сковороде. Однако, чтобы получился действительно нежный, воздушный и аппетитный омлет, нужно соблюдать несколько важных правил.

Выбор ингредиентов

Для приготовления омлета вам понадобятся:

Яйца - лучше всего использовать свежие куриные яйца средней категории. Их количество зависит от размера порции: на 1-2 человек достаточно 2-3 яиц.- Молоко или сливки - добавляют для большей нежности и пышности омлета. Оптимальная пропорция - 1-2 ст.л. на 2-3 яйца.- Масло или сливочное/растительное - для смазывания сковороды.- Соль и перец по вкусу.

Взбивание

Поместите яйца в глубокую миску, добавьте молоко, соль и перец. Взбивайте смесь венчиком или вилкой до образования однородной, пышной массы. Воздух, вбитый в яичную смесь, сделает омлет воздушным.

Жарка

Разогрейте сковороду и смажьте её небольшим количеством масла. Вылейте яичную смесь и жарьте на среднем огне. По мере того, как краешки омлета начнут застывать, аккуратно приподнимайте их вилкой, чтобы не дать середине подгореть.

Формирование

Когда омлет практически полностью схватится, но еще будет влажным в центре, переложите его на тарелку. При желании можно добавить в середину начинку - сыр, грибы, овощи и т.д. Затем аккуратно сверните омлет пополам или конвертом.

Секреты идеального омлета

Не стоит бить яйца слишком интенсивно, иначе в них попадет слишком много пузырьков воздуха, и омлет будет рыхлым

Сковороду лучше выбирать с антипригарным покрытием, чтобы блюдо легко соскальзывало

Не пересушивайте омлет, иначе он получится резиновым

Накрывайте сковороду крышкой на 1-2 минуты под конец приготовления, чтобы верх схватился.

Фото: Valdavia.