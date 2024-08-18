Полезный и питательный завтрак: омлет с овощами и сыром — вкусно, быстро и легко

Как приготовить лёгкий омлет с овощами и сыром: идеальный завтрак за 10 минут

Омлет с овощами и сыром — это идеальный вариант для быстрого и питательного завтрака. Это блюдо готовится легко и требует минимум времени и ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой. Сочетание свежих овощей и расплавленного сыра делает омлет не только вкусным, но и полезным, обеспечивая организм энергией на весь день.

Ингредиенты:

Яйца — 2-3 штуки

Молоко — 2 столовые ложки (можно заменить водой)

Соль и перец — по вкусу

Помидор — 1 штука

Болгарский перец — 1/2 штуки

Тёртый сыр — 2-3 столовые ложки

Масло для жарки — 1 столовая ложка (растительное или сливочное)

Приготовление:

Подготовьте овощи: Нарежьте помидор и болгарский перец кубиками. Если используете лук, также мелко нарежьте его. Разогрейте сковороду: На среднем огне разогрейте масло. Обжарьте овощи: Добавьте в сковороду болгарский перец. Обжаривайте до мягкости (около 3-4 минут). Затем добавьте нарезанные помидоры и готовьте ещё 2 минуты. Приготовьте яичную смесь: В миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец по вкусу. Залейте яйца: Вылейте яичную смесь на сковороду с овощами. Готовьте на среднем огне, периодически аккуратно поднимая омлет лопаткой, чтобы жидкая часть затекала под уже приготовленную. Добавьте сыр: Когда омлет почти готов, посыпьте его тёртым сыром. Закройте сковороду крышкой и готовьте ещё 1-2 минуты, пока сыр не расплавится. Подача: Аккуратно переложите омлет на тарелку и подавайте горячим.

Омлет можно подавать с хлебом или тостами, а также украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Фото: flickr.com/Yellow Green Farmers Market (CC BY 2.0 license)