Полезный и питательный завтрак: омлет с овощами и сыром — вкусно, быстро и легко

Омлет с овощами и сыром — это идеальный вариант для быстрого и питательного завтрака. Это блюдо готовится легко и требует минимум времени и ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой. Сочетание свежих овощей и расплавленного сыра делает омлет не только вкусным, но и полезным, обеспечивая организм энергией на весь день.
Ингредиенты:
- Яйца — 2-3 штуки
- Молоко — 2 столовые ложки (можно заменить водой)
- Соль и перец — по вкусу
- Помидор — 1 штука
- Болгарский перец — 1/2 штуки
- Тёртый сыр — 2-3 столовые ложки
- Масло для жарки — 1 столовая ложка (растительное или сливочное)
Приготовление:
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Подготовьте овощи: Нарежьте помидор и болгарский перец кубиками. Если используете лук, также мелко нарежьте его.
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Разогрейте сковороду: На среднем огне разогрейте масло.
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Обжарьте овощи: Добавьте в сковороду болгарский перец. Обжаривайте до мягкости (около 3-4 минут). Затем добавьте нарезанные помидоры и готовьте ещё 2 минуты.
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Приготовьте яичную смесь: В миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец по вкусу.
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Залейте яйца: Вылейте яичную смесь на сковороду с овощами. Готовьте на среднем огне, периодически аккуратно поднимая омлет лопаткой, чтобы жидкая часть затекала под уже приготовленную.
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Добавьте сыр: Когда омлет почти готов, посыпьте его тёртым сыром. Закройте сковороду крышкой и готовьте ещё 1-2 минуты, пока сыр не расплавится.
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Подача: Аккуратно переложите омлет на тарелку и подавайте горячим.
Омлет можно подавать с хлебом или тостами, а также украсить свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Фото: flickr.com/Yellow Green Farmers Market (CC BY 2.0 license)
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