Омега-3
© Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:15

Сосуды стареют быстрее без этих жиров: чем опасен их дефицит

Врач Татьяна Солнцева рассказала о пользе омега-3 для сердца и сосудов

Омега-3 жирные кислоты играют важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Терапевт Татьяна Солнцева в беседе с "КП" пояснила, как именно они действуют на организм.

Польза для сердечно-сосудистой системы

Омега-3 снижают уровень "плохого" холестерина и препятствуют развитию атеросклероза. Регулярное употребление продуктов, богатых этими кислотами, снижает риск инфаркта и укрепляет сосуды.

"Омега-3 снижают уровень триглицеридов на 35-65%, предотвращая образование атеросклеротических бляшек и снимая воспаление", — отметила Солнцева.

Где содержатся омега-3

Основные источники:

  • жирная морская рыба (лосось, скумбрия, сельдь);

  • морепродукты;

  • морские водоросли;

  • растительные масла — льняное, оливковое (нерафинированное), рапсовое.

Как включить в рацион

Чтобы поддерживать уровень омега-3, диетологи советуют есть рыбу минимум дважды в неделю, добавлять в рацион семена льна, орехи и использовать качественные растительные масла.

Таким образом, регулярное потребление омега-3 помогает снизить воспаление, поддержать работу сердца и продлить здоровье сосудов.

