Рыба, запечённая в берестяной коре
Рыба, запечённая в берестяной коре
Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:15

Недостаток этого элемента в рыбе грозит катастрофой для щитовидки — проверьте своё меню

Терапевт Михаил Братусь: почему рыба 1-2 раза в неделю спасает от диабета и болезней сердца

Рыба по праву считается одним из самых ценных продуктов питания. Она содержит уникальный набор веществ, которые сложно восполнить при помощи других продуктов. В её составе есть не только белок высокого качества, но и важнейшие полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, необходимые для нормальной работы организма.

Чем полезна рыба

Омега-3 и Омега-6 играют ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Эти кислоты помогают снижать уровень "плохого" холестерина, уменьшают риск образования тромбов и улучшают эластичность сосудов. Кроме того, они служат строительным материалом для клеток мозга, положительно влияя на память, концентрацию и когнитивные функции.

Особую ценность рыба имеет для детей. Полиненасыщенные кислоты участвуют в развитии нервной системы, способствуют правильному росту и формированию организма.

"В медицине есть такое понятие, как "среднеземноморская диета", которая включает в себя употребление рыбной продукции не менее 1-2 раз в неделю. Данная диета особенно показана людям, страдающими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, нейродегенеративными заболеваниями, жировым гепатозом и онкологическими заболеваниями", — пояснил терапевт Михаил Братусь.

Рыба в рационе: сколько и зачем

Специалисты отмечают, что включать рыбу в меню стоит хотя бы один-два раза в неделю. Регулярное её употребление помогает снизить риск хронических заболеваний, поддерживать работу мозга и укреплять иммунитет. Рыба хорошо усваивается организмом и может быть альтернативой мясу, особенно для людей, которые стараются уменьшить количество животных жиров в рационе.

Какие микроэлементы содержатся в рыбе

Помимо жирных кислот, рыба богата йодом, селеном, фосфором, цинком, магнием. Эти вещества поддерживают работу щитовидной железы, укрепляют кости и зубы, улучшают состояние кожи и волос. В морской рыбе содержится также витамин D, который помогает усвоению кальция и играет важную роль в профилактике остеопороза.

Итог

Рыба — это продукт, который невозможно полностью заменить другими источниками питания. Она сочетает в себе ценные жирные кислоты, витамины и микроэлементы, делая рацион более полноценным.

Три интересных факта

  1. В Японии, где рыба является основой рациона, средняя продолжительность жизни одна из самых высоких в мире.
  2. Красная рыба, например лосось, богата астаксантином — мощным антиоксидантом, который помогает замедлять процессы старения.
  3. Рыбий жир начали использовать в медицине ещё в XIX веке для лечения рахита у детей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

