Недостаток этого элемента в рыбе грозит катастрофой для щитовидки — проверьте своё меню
Рыба по праву считается одним из самых ценных продуктов питания. Она содержит уникальный набор веществ, которые сложно восполнить при помощи других продуктов. В её составе есть не только белок высокого качества, но и важнейшие полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, необходимые для нормальной работы организма.
Чем полезна рыба
Омега-3 и Омега-6 играют ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Эти кислоты помогают снижать уровень "плохого" холестерина, уменьшают риск образования тромбов и улучшают эластичность сосудов. Кроме того, они служат строительным материалом для клеток мозга, положительно влияя на память, концентрацию и когнитивные функции.
Особую ценность рыба имеет для детей. Полиненасыщенные кислоты участвуют в развитии нервной системы, способствуют правильному росту и формированию организма.
"В медицине есть такое понятие, как "среднеземноморская диета", которая включает в себя употребление рыбной продукции не менее 1-2 раз в неделю. Данная диета особенно показана людям, страдающими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, нейродегенеративными заболеваниями, жировым гепатозом и онкологическими заболеваниями", — пояснил терапевт Михаил Братусь.
Рыба в рационе: сколько и зачем
Специалисты отмечают, что включать рыбу в меню стоит хотя бы один-два раза в неделю. Регулярное её употребление помогает снизить риск хронических заболеваний, поддерживать работу мозга и укреплять иммунитет. Рыба хорошо усваивается организмом и может быть альтернативой мясу, особенно для людей, которые стараются уменьшить количество животных жиров в рационе.
Какие микроэлементы содержатся в рыбе
Помимо жирных кислот, рыба богата йодом, селеном, фосфором, цинком, магнием. Эти вещества поддерживают работу щитовидной железы, укрепляют кости и зубы, улучшают состояние кожи и волос. В морской рыбе содержится также витамин D, который помогает усвоению кальция и играет важную роль в профилактике остеопороза.
Итог
Рыба — это продукт, который невозможно полностью заменить другими источниками питания. Она сочетает в себе ценные жирные кислоты, витамины и микроэлементы, делая рацион более полноценным.
Три интересных факта
- В Японии, где рыба является основой рациона, средняя продолжительность жизни одна из самых высоких в мире.
- Красная рыба, например лосось, богата астаксантином — мощным антиоксидантом, который помогает замедлять процессы старения.
- Рыбий жир начали использовать в медицине ещё в XIX веке для лечения рахита у детей.
