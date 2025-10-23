То, что спасает сердце у одного, может не подействовать у другого — омега-3 теряет репутацию панацеи

Современная наука всё чаще доказывает, что универсальных решений для здоровья не существует. Даже такие проверенные средства, как омега-3 жирные кислоты, оказывают разный эффект в зависимости от особенностей обмена веществ человека. Недавнее исследование Хельсинкского университета и Института Вихури показало, что действие одной из самых активных форм омега-3 — эйкозапентаеновой кислоты (EPA) — сильно зависит от индивидуального "метаболического отпечатка".

Как работает EPA и зачем она нужна

Эйкозапентаеновая кислота входит в группу омега-3 жирных кислот и содержится главным образом в рыбьем жире, морской рыбе холодных морей и некоторых пищевых добавках. Она участвует в регуляции воспалительных процессов, улучшает состояние сосудов и препятствует накоплению "плохого" холестерина.

Ранее было доказано, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенным уровнем липидов EPA снижает риск осложнений и нормализует липидный профиль. Но новая работа показала: даже у абсолютно здоровых добровольцев реакция на эту кислоту может быть диаметрально противоположной.

Липидный "отпечаток" как ключ к метаболизму

Учёные проанализировали кровь 38 добровольцев и обнаружили, что у каждого человека есть уникальный "липидный отпечаток" — набор жировых молекул, который отражает индивидуальные особенности обмена веществ. После курса EPA этот профиль почти не изменился, а значит, организм по-разному усваивает даже одну и ту же добавку.

Участники с низким исходным уровнем EPA получили наибольшую пользу: их показатели холестерина улучшились, снизился риск отложений на стенках сосудов, а общее состояние сердечно-сосудистой системы укрепилось. У тех же, чья кровь изначально содержала много этой кислоты, эффект оказался слабее.

Сравнение: разные формы омега-3