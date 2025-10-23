Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Омега-3
Омега-3
© Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:14

То, что спасает сердце у одного, может не подействовать у другого — омега-3 теряет репутацию панацеи

Исследование Хельсинкского университета: эффект омега-3 зависит от липидного отпечатка человека

Современная наука всё чаще доказывает, что универсальных решений для здоровья не существует. Даже такие проверенные средства, как омега-3 жирные кислоты, оказывают разный эффект в зависимости от особенностей обмена веществ человека. Недавнее исследование Хельсинкского университета и Института Вихури показало, что действие одной из самых активных форм омега-3 — эйкозапентаеновой кислоты (EPA) — сильно зависит от индивидуального "метаболического отпечатка".

Как работает EPA и зачем она нужна

Эйкозапентаеновая кислота входит в группу омега-3 жирных кислот и содержится главным образом в рыбьем жире, морской рыбе холодных морей и некоторых пищевых добавках. Она участвует в регуляции воспалительных процессов, улучшает состояние сосудов и препятствует накоплению "плохого" холестерина.

Ранее было доказано, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенным уровнем липидов EPA снижает риск осложнений и нормализует липидный профиль. Но новая работа показала: даже у абсолютно здоровых добровольцев реакция на эту кислоту может быть диаметрально противоположной.

Липидный "отпечаток" как ключ к метаболизму

Учёные проанализировали кровь 38 добровольцев и обнаружили, что у каждого человека есть уникальный "липидный отпечаток" — набор жировых молекул, который отражает индивидуальные особенности обмена веществ. После курса EPA этот профиль почти не изменился, а значит, организм по-разному усваивает даже одну и ту же добавку.

Участники с низким исходным уровнем EPA получили наибольшую пользу: их показатели холестерина улучшились, снизился риск отложений на стенках сосудов, а общее состояние сердечно-сосудистой системы укрепилось. У тех же, чья кровь изначально содержала много этой кислоты, эффект оказался слабее.

Сравнение: разные формы омега-3

Форма омега-3 Основной источник Особенности усвоения Основной эффект
EPA (эйкозапентаеновая) Рыбий жир, капсулы омега-3 Быстро всасывается, быстро выводится Поддержка сердца и сосудов
DHA (докозагексаеновая) Морская рыба, водорослевые добавки Долго сохраняется в тканях Поддержка мозга и зрения
ALA (альфа-линоленовая) Льняное и чиа-масло Преобразуется в EPA/DHA частично Общий противовоспалительный эффект

Как принимать омега-3: пошаговый совет

  1. Проверить липидный профиль. Сделайте анализ крови на триглицериды и холестерин, чтобы понять исходный уровень жиров.

  2. Выбрать форму. Для профилактики подойдут капсулы с EPA + DHA, а для коррекции липидов — чистые препараты EPA.

  3. Следить за дозировкой. Оптимальная суточная доза для взрослых — от 1000 до 3000 мг омега-3.

  4. Принимать с пищей. Омега-3 лучше усваиваются вместе с жирами, например, при завтраке с оливковым маслом или авокадо.

  5. Проверять качество. Надёжные производители указывают концентрацию EPA и DHA на упаковке, а также наличие сертификатов чистоты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать добавки бессистемно, без учёта анализов.
    Последствие: эффект непредсказуем, возможен избыток жирных кислот.
    Альтернатива: выбирать персонализированные комплексы, назначенные врачом.

  • Ошибка: покупать дешёвый рыбий жир неизвестного происхождения.
    Последствие: риск содержания тяжёлых металлов.
    Альтернатива: выбирать аптечные капсулы с международными сертификатами.

  • Ошибка: ожидать мгновенного результата.
    Последствие: разочарование и отказ от курса.
    Альтернатива: принимать добавку курсом не менее 3 месяцев, контролируя показатели крови.

А что если заменить добавки продуктами?

Полностью восполнить потребность в EPA только за счёт питания сложно. Чтобы получить суточную дозу, нужно съедать не менее 300 г жирной рыбы ежедневно. Но включение в рацион скумбрии, сардин, лосося и семги хотя бы дважды в неделю уже ощутимо улучшает липидный баланс.

Вегетарианцам помогут водорослевые добавки и масла чиа или льна, однако их эффективность ниже, так как альфа-линоленовая кислота (ALA) преобразуется в EPA лишь частично.

Плюсы и минусы приёма омега-3

Плюсы Минусы
Улучшает состояние сосудов и сердца Может вызвать лёгкое расстройство ЖКТ
Снижает уровень триглицеридов Требует регулярного приёма
Поддерживает здоровье кожи и суставов Не действует одинаково у всех
Обладает противовоспалительным эффектом Возможна несовместимость с антикоагулянтами

FAQ: частые вопросы

Как выбрать качественную добавку с омега-3?
Ищите на упаковке обозначение "molecularly distilled" — это значит, что рыбий жир очищен от токсинов.

Сколько стоит курс?
Качественные капсулы с EPA и DHA стоят от 800 до 2500 ₽ за месяц приёма. Цена зависит от концентрации кислоты.

Что лучше — рыбий жир или капсулы?
Капсулы удобнее и безопаснее: дозировка точнее, нет запаха, а срок хранения дольше.

Мифы и правда

Миф: омега-3 можно принимать бесконтрольно, это просто витамины.
Правда: избыточное количество EPA может нарушить свёртываемость крови и вызвать тошноту.

Миф: растительные масла полностью заменяют рыбий жир.
Правда: растительные формы содержат только ALA, которая преобразуется в активные EPA и DHA менее чем на 10 %.

Миф: эффект от омега-3 одинаков у всех.
Правда: всё зависит от обмена веществ и исходного уровня жирных кислот.

Интересные факты

  • EPA участвует в синтезе "гормонов спокойствия" — простагландинов, регулирующих стрессовую реакцию.
  • У японцев, традиционно потребляющих много морской рыбы, уровень сердечно-сосудистых заболеваний один из самых низких в мире.
  • Омега-3 повышает чувствительность клеток к инсулину, что помогает при профилактике диабета II типа.

Исторический контекст

Первые наблюдения за пользой рыбьего жира появились ещё в XIX веке, когда северные народы применяли его для защиты от простуд и воспалений. В 1970-е годы датские учёные доказали, что эскимосы, потребляющие много жиров из морепродуктов, практически не страдают атеросклерозом. С тех пор омега-3 стали одной из самых изученных и востребованных добавок в мире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кефир с пищевыми волокнами помогает снизить воспаление и укрепить здоровье — данные исследования сегодня в 13:49
Бабушкин кефир против хроники: британские врачи нашли способ усилить его пользу в несколько раз

Учёные нашли простую формулу борьбы с воспалением — сочетание кефира и клетчатки оказалось эффективнее омега-3 и пребиотиков.

Читать полностью » Трихолог Ваджид Али Анвар объяснил, почему горячий душ вызывает пересушивание и выпадение волос сегодня в 13:47
Любите горячий душ? Ваши волосы — нет: дерматологи объяснили, что происходит на коже головы

Почему горячий душ делает волосы ломкими и может привести к их выпадению? Британский трихолог рассказал, как температура воды влияет на кожу головы и микрофлору.

Читать полностью » Обследования после 50 лет помогают мужчинам предотвратить болезни — терапевт Анна Симбирцева сегодня в 12:49
Мужчина за 50 — как мина замедленного действия: какие анализы помогут не пропустить серьёзную болезнь

После 50 лет мужчины чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями. Рассказываем, какие анализы и обследования помогут сохранить здоровье.

Читать полностью » Нефролог Алексей Резников предупредил об опасности частого приёма обезболивающих сегодня в 12:40
Обезболивающие убирают боль, но не проблему: врачи предупредили о скрытой угрозе для почек

Обезболивающие кажутся безвредными, но при частом применении они способны разрушать почки. Почему даже привычный аспирин может стать опасным — объясняет нефролог.

Читать полностью » В России набирает популярность дуркинг как способ восстановления — психиатр Екатерина Кожадей сегодня в 11:49
Добровольно в дурку: почему молодёжь ложится в психдиспансеры ради отдыха и внутреннего перезапуска

Молодёжь в России выбирает "дуркинг" — добровольный отдых в психдиспансере ради ментального восстановления. Почему это не безумие, а шаг к осознанности?

Читать полностью » Гастроэнтеролог Шон Пестон назвал пять самых полезных ферментированных продуктов для здоровья кишечника сегодня в 11:35
Живые продукты, которые меняют тело: как брожение делает еду лекарством

От кефира до кимчи: пять ферментированных продуктов, которые укрепляют микробиом, снижают воспаление и улучшают самочувствие. Как включить их в рацион правильно?

Читать полностью » Пластическая хирургия помогает женщинам повысить уверенность и привлекательность — профессор Тигран Алексанян сегодня в 10:49
Лишние сантиметры — прочь, сомнения — тоже: как пластическая хирургия спасает самооценку и отношения

Почему женщины решаются на пластические операции ради партнёров и какие процедуры остаются самыми популярными? Эксперты рассказали, где проходит грань между модой и уверенностью.

Читать полностью » Эндокринолог Екатерина Янг объяснила, кому нельзя есть колбасы и сосиски сегодня в 10:31
Каждый кусочек — удар по организму: чем опасны сосиски и колбасы из супермаркета

Почему врачи советуют людям с риском онкозаболеваний и аллергиями отказаться от сосисок и колбасы? Эндокринолог объясняет, чем опасны переработанные мясные продукты.

Читать полностью »

Новости
Наука
Чантрахот: под 1300-летней статуей Будды обнаружены 33 артефакта
Садоводство
Бобовые культуры улучшают плодородие и укрепляют здоровье человека — специалисты НГСХА
Спорт и фитнес
Плавание помогает сжигать до 600 калорий в час и укрепляет мышцы всего тела
Еда
Диетолог Гончарова объяснила разницу во влиянии черного и зеленого чая на организм
Туризм
Путешественница назвала маяк Анива и мыс Великан главными достопримечательностями Сахалина
Дом
Трейси Лав: для ухода за шерстяным ковром нельзя использовать вращающуюся щётку пылесоса
Спорт и фитнес
Психология медленного бега и важность самопринятия
Авто и мото
Кондиционер в автомобиле без чистки за год становится источником бактерий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet