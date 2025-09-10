Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ребёнок в очках
Ребёнок в очках
© freepik.com by cookie_studio is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:55

К 2050 году половина человечества станет близорукой: где прячется главная причина

Учёные Hong Kong Children Eye Study выявили влияние омега-3 и насыщенных жиров на зрение детей

В последние годы офтальмологи всё чаще поднимают вопрос о том, как образ жизни и питание влияют на здоровье глаз. Новое исследование, проведённое в Гонконге, привлекло внимание специалистов со всего мира: оно показало, что одни продукты могут замедлить развитие близорукости у детей, а другие, напротив, повысить риск ухудшения зрения.

Омега-3 против близорукости

Учёные проанализировали данные более тысячи детей в возрасте от шести до восьми лет, участвовавших в масштабном проекте Hong Kong Children Eye Study. В ходе работы внимание уделялось не только состоянию глаз, но и ежедневному рациону маленьких участников.

Выяснилось, что дети, которые получали больше омега-3 жирных кислот, имели более здоровые показатели зрения. Особенно это касалось аксиальной длины глаза — расстояния от роговицы до сетчатки. Чем короче это измерение, тем ниже риск прогрессирования близорукости. У ребят, которые ели больше рыбы и других источников омега-3, аксиальная длина была заметно меньше, чем у их сверстников, ограничивающихся продуктами с низким содержанием этих веществ.

Циклоплегический сферический эквивалент, отражающий степень аномалии рефракции, также оказался лучше у детей с высоким потреблением омега-3. Проще говоря, их зрение оставалось более стабильным.

Роль насыщенных жиров

Картина резко менялась у детей, чей рацион был богат насыщенными жирами. Масло, жирное мясо и продукты с добавлением пальмового масла приводили к менее благоприятным результатам: аксиальная длина глаза увеличивалась, а показатели рефракции ухудшались.

Таким образом, исследователи показали: омега-3 могут играть защитную роль, а насыщенные жиры — способствовать развитию близорукости. При этом другие нутриенты, такие как углеводы, белки, витамины или минералы, статистически значимой связи с миопией не продемонстрировали.

Почему омега-3 могут быть полезны глазам

Механизм воздействия омега-3 на глаза пока изучен не до конца. Но предполагается, что эти кислоты улучшают кровоток в сосудистой оболочке глаза. Этот слой отвечает за снабжение тканей кислородом и питательными веществами. Когда он работает лучше, снижается риск склеральной гипоксии — кислородного голодания белочной оболочки глаза. А именно этот фактор считается важным в развитии миопии.

Кроме того, известно, что полиненасыщенные жирные кислоты ω-3 помогают в профилактике других офтальмологических заболеваний — например, синдрома сухого глаза и возрастной макулярной дегенерации.

Масштабы проблемы

По данным специалистов, близорукость стремительно распространяется по всему миру. Особенно высокие показатели фиксируются в странах Восточной Азии, где школьники проводят много времени за книгами и экранами. К 2050 году, по прогнозам, миопия будет у половины населения планеты.

Факторы риска включают не только питание, но и привычки детей. Важнейшими считаются недостаток времени на свежем воздухе, избыток гаджетов, а также наследственная предрасположенность.

Ограничения исследования

Авторы подчёркивают, что работа имела наблюдательный характер. Это значит, что она выявила связь, но не доказала прямую причинно-следственную зависимость. Опросники о питании, которые заполняли родители, тоже не дают абсолютно точной картины, так как основаны на воспоминаниях.

"Это исследование предоставляет человеческие доказательства того, что более высокое потребление ω-3 ПНЖК с пищей связано с более короткой аксиальной длиной и меньшей миопической рефракцией, выделяя ω-3 ПНЖК как потенциальный защитный пищевой фактор против развития близорукости", — заключают исследователи.

Учёные добавляют, что необходимы дальнейшие клинические испытания, чтобы подтвердить эти выводы и понять, насколько они применимы к детям из других стран и культур.

Что это значит для родителей

Хотя окончательных доказательств пока нет, результаты исследования дают родителям полезный ориентир. Добавление в рацион ребёнка рыбы, орехов и других источников омега-3 может оказаться не только полезным для сердца и мозга, но и поддержать здоровье глаз. В то же время злоупотребление жирной мясной пищей или продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров лучше ограничивать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ВОЗ: артроз чаще всего поражает людей после 40 лет и остаётся одним из самых распространённых заболеваний суставов сегодня в 15:17

Артроз моложе 40: болезнь "пенсионеров" меняет возрастные рамки

Как в 36 лет столкнуться с артрозом и что делать? История Виталия Шурмана, который решил бороться с болезнью, не опуская руки.

Читать полностью » Фитотерапевты: регулярный чай из гинкго билоба снижает тревожность и улучшает сон сегодня в 15:12

Когда память даёт сбой, а стресс накрывает: один чай меняет всё

Гинкго билоба называют живым ископаемым, а его листья используют для чая, который помогает мозгу работать лучше и приносит спокойствие.

Читать полностью » Невролог Демьяновская: 20-30 минут сна днём защищают от нейродегенеративных заболеваний сегодня в 14:23

Забудьте о кофе: короткий сон повышает внимание на 35% — NASA подтверждает это годами

Короткий дневной сон улучшает память, снижает стресс и замедляет старение мозга. Невролог Екатерина Демьяновская объясняет, как 20-30 минут отдыха защищают от болезней и повышают продуктивность. Исследования NASA и японская практика инемури — в материале.

Читать полностью » Диетолог Татьяна Жаровская: кефир натощак может вызвать изжогу сегодня в 14:12

Йогурт против кефира: какой кисломолочный продукт полезнее утром

Диетолог Татьяна Жаровская рассказала, чем отличаются кефир и йогурт на завтрак, и как правильно их сочетать, чтобы усилить пользу для организма.

Читать полностью » Хирург Андрей Сяктерев сообщил о успешной пересадке кожи бойцу сегодня в 13:38

В Ижевске спасли руку бойцу после огнестрельного ранения

Врачи Ижевска провели пересадку кожи военнослужащему после огнестрельного ранения. Операция прошла успешно, сейчас боец восстанавливается.

Читать полностью » Гранатовый сок и бразильские орехи — сколько нужно есть для защиты клеток сегодня в 13:23

Эту специю едят ложками: эксперт раскрыла, как обычная приправа замедляет патологические процессы

Нутрициолог Марина Шкилева раскрыла, какие продукты и привычки снижают риск онкологии. Гранатовый сок, куркума, селен и ликопин в томатах — главные защитники клеток. Как питание и спорт спасают от болезней?

Читать полностью » Минздрав Подмосковья показал работу санитарной авиации и реанимации в воздухе сегодня в 12:35

Реанимация в воздухе: как санитарные вертолёты спасают жизни

Санитарный вертолёт — это реанимация в воздухе. Врачи Подмосковья рассказали, как проходят экстренные вылеты и почему скорость полёта зависит от пациента.

Читать полностью » Гастроэнтерологи предупреждают: аспирин вызывает язву и кровотечения – будьте осторожны сегодня в 12:23

Кровотечение и язва: врачи предупреждают об опасности популярного лекарства

Аспирин небезопасен! Врачи Кондрахин и Мясников предупреждают о риске язв и кровотечений из-за ацетилсалициловой кислоты. Приём только по назначению врача!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Кэти Бурия назвала движение лучшим средством от мышечной боли
Культура и шоу-бизнес

Фанфик по вселенной Гарри Поттера "Скованные" экранизируют за 3 млн долларов
Наука

Ученые разработали метод преобразования адамантана в наноалмазы
ПФО

В Пензе напомнили правила эвакуации брошенных автомобилей
Питомцы

Специалисты назвали правила уборки за питомцами в дождливую погоду
Туризм

Поправки к закону о туризме обяжут туроператоров проверять гостиницы и экскурсоводов по госреестрам
УрФО

В Оренбурге в бургере из "Вкусно и точка" нашли гусеницу
Наука

Археологи выявили мастерскую римских гвоздей на территории Германии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet