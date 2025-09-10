К 2050 году половина человечества станет близорукой: где прячется главная причина

В последние годы офтальмологи всё чаще поднимают вопрос о том, как образ жизни и питание влияют на здоровье глаз. Новое исследование, проведённое в Гонконге, привлекло внимание специалистов со всего мира: оно показало, что одни продукты могут замедлить развитие близорукости у детей, а другие, напротив, повысить риск ухудшения зрения.

Омега-3 против близорукости

Учёные проанализировали данные более тысячи детей в возрасте от шести до восьми лет, участвовавших в масштабном проекте Hong Kong Children Eye Study. В ходе работы внимание уделялось не только состоянию глаз, но и ежедневному рациону маленьких участников.

Выяснилось, что дети, которые получали больше омега-3 жирных кислот, имели более здоровые показатели зрения. Особенно это касалось аксиальной длины глаза — расстояния от роговицы до сетчатки. Чем короче это измерение, тем ниже риск прогрессирования близорукости. У ребят, которые ели больше рыбы и других источников омега-3, аксиальная длина была заметно меньше, чем у их сверстников, ограничивающихся продуктами с низким содержанием этих веществ.

Циклоплегический сферический эквивалент, отражающий степень аномалии рефракции, также оказался лучше у детей с высоким потреблением омега-3. Проще говоря, их зрение оставалось более стабильным.

Роль насыщенных жиров

Картина резко менялась у детей, чей рацион был богат насыщенными жирами. Масло, жирное мясо и продукты с добавлением пальмового масла приводили к менее благоприятным результатам: аксиальная длина глаза увеличивалась, а показатели рефракции ухудшались.

Таким образом, исследователи показали: омега-3 могут играть защитную роль, а насыщенные жиры — способствовать развитию близорукости. При этом другие нутриенты, такие как углеводы, белки, витамины или минералы, статистически значимой связи с миопией не продемонстрировали.

Почему омега-3 могут быть полезны глазам

Механизм воздействия омега-3 на глаза пока изучен не до конца. Но предполагается, что эти кислоты улучшают кровоток в сосудистой оболочке глаза. Этот слой отвечает за снабжение тканей кислородом и питательными веществами. Когда он работает лучше, снижается риск склеральной гипоксии — кислородного голодания белочной оболочки глаза. А именно этот фактор считается важным в развитии миопии.

Кроме того, известно, что полиненасыщенные жирные кислоты ω-3 помогают в профилактике других офтальмологических заболеваний — например, синдрома сухого глаза и возрастной макулярной дегенерации.

Масштабы проблемы

По данным специалистов, близорукость стремительно распространяется по всему миру. Особенно высокие показатели фиксируются в странах Восточной Азии, где школьники проводят много времени за книгами и экранами. К 2050 году, по прогнозам, миопия будет у половины населения планеты.

Факторы риска включают не только питание, но и привычки детей. Важнейшими считаются недостаток времени на свежем воздухе, избыток гаджетов, а также наследственная предрасположенность.

Ограничения исследования

Авторы подчёркивают, что работа имела наблюдательный характер. Это значит, что она выявила связь, но не доказала прямую причинно-следственную зависимость. Опросники о питании, которые заполняли родители, тоже не дают абсолютно точной картины, так как основаны на воспоминаниях.

"Это исследование предоставляет человеческие доказательства того, что более высокое потребление ω-3 ПНЖК с пищей связано с более короткой аксиальной длиной и меньшей миопической рефракцией, выделяя ω-3 ПНЖК как потенциальный защитный пищевой фактор против развития близорукости", — заключают исследователи.

Учёные добавляют, что необходимы дальнейшие клинические испытания, чтобы подтвердить эти выводы и понять, насколько они применимы к детям из других стран и культур.

Что это значит для родителей

Хотя окончательных доказательств пока нет, результаты исследования дают родителям полезный ориентир. Добавление в рацион ребёнка рыбы, орехов и других источников омега-3 может оказаться не только полезным для сердца и мозга, но и поддержать здоровье глаз. В то же время злоупотребление жирной мясной пищей или продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров лучше ограничивать.