Диета против рака: онкологи рекомендуют добавить этот продукт в каждый прием пищи

Правильное питание играет ключевую роль в снижении риска серьёзных заболеваний. Особое значение, по мнению специалистов, имеют продукты, богатые белком и омега-3 жирными кислотами. Они не только укрепляют иммунитет, но и способны уменьшать вероятность развития онкологических процессов и хронических воспалений.

Омега-3 и профилактика рака

Доцент Института рака Топпер в Лихай-Вэлли, хирург и онколог Лори Альфонс подчёркивает, что жирные кислоты омега-3 обладают выраженным защитным действием. Эти вещества помогают организму бороться с воспалительными процессами, которые часто становятся фоном для появления опухолей.

"Научные исследования показали, что диета, включающая жирные кислоты омега-3, способствует снижению риска развития рака. Что касается лосося, то он содержат магний — питательное вещество, которое также связано с профилактикой онкологии", — заявила онколог Лори Альфонс.

Идеальное сочетание продуктов

Эксперт отмечает, что особенно полезным будет рацион, где белок сочетается с клетчаткой и сложными углеводами. Такой баланс помогает поддерживать стабильный уровень сахара, улучшает работу пищеварения и обеспечивает организм энергией.

Хорошим примером профилактического меню может стать запечённый лосось с зелёным салатом и картофелем в мундире. По словам врача, это сочетание даёт полный набор питательных веществ. При этом к картофелю допускается добавить немного сметаны — это не повредит полезным свойствам блюда.

Как снизить вред углеводов

Лори Альфонс советует избегать ситуации, когда углеводы употребляются без белка. Макароны или хлеб без мясного или рыбного сопровождения быстро повышают уровень сахара в крови и хуже насыщают организм. Поэтому, если в рационе есть паста, к ней стоит добавить хотя бы кусочек курицы или рыбы.

Личный опыт врача

Сама онколог признаётся, что придерживается подобных принципов в повседневной жизни. В её рационе часто присутствуют жареные морские гребешки, лосось, свежие овощи и печёный картофель.

Таким образом, правильно подобранные продукты могут не только насытить, но и стать частью профилактики рака. Белок, омега-3 и клетчатка — это основа питания, которая помогает сохранить здоровье надолго.