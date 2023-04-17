В прошлом году почти 80 тыс. человек обратились к российскому омбудсмену

В 2022 году количество обращений к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой составило 79 420, из которых 23,3% были связаны со специальной военной операцией.
Отмечается, что из общего числа обращений, 4 277 были связаны с оказанием помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также гражданам Украины. Кроме того, было зарегистрировано 10 817 обращений, связанных с защитой прав военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, и 3 493 обращения от мобилизованных граждан.
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