В прошлом году почти 80 тыс. человек обратились к российскому омбудсмену

В 2022 году количество обращений к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой составило 79 420, из которых 23,3% были связаны со специальной военной операцией.

Отмечается, что из общего числа обращений, 4 277 были связаны с оказанием помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также гражданам Украины. Кроме того, было зарегистрировано 10 817 обращений, связанных с защитой прав военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, и 3 493 обращения от мобилизованных граждан.